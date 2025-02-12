Малюк затримав зрадника, який працював в СБУ та передавав інформацію ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ викрила зрадника у своїх лавах, якого вранці затримував особисто голова Служби Василь Малюк.

На ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.

"Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Малюк зазначив, що це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої Служба використала всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів.

"За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - зазначи він.

Через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що йдеться про Дмитра Козюру, кадрового співробітника СБУ, який понад 20 років перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, мав широке коло контактів в СБУ.

"Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури.

На посаду начальника штабу АТЦ СБУ Козюра був призначений у 2016-му році. Служба у центральному апараті давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях", - розповів він.

Згодом в СБУ розповіли подробиці операції.

ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті.

Також росіян цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України

У матеріалах також фігурують близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ.

Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України).

Затриманий працював на РФ не лише з ідейних, але й з фінансових мотивів.

"За даними слідства, зрадник був завербований фсб 2018 року у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року фсб поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.



ГУ ВБ Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів і брала активну участь в організації "Антимайдану". Серед іншого, він особисто перевозив з москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Даному фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і по окремим епізодам", - йдеться в повідомленні.

Встановлено також куратора з ФСБ - Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

"Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFiроутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.



Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, переписка тощо", - додали в СБУ.

Затриманому посадовцю повідомленоі про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

