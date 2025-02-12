УКР
Малюк затримав зрадника, який працював в СБУ та передавав інформацію ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ викрила зрадника у своїх лавах, якого вранці затримував особисто голова Служби Василь Малюк.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. 

"Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Малюк зазначив, що це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої Служба використала всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів.

Також читайте: Проводяться безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, - СБУ

"За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - зазначи він.

Через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано рецидивіста-"сплячого" агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська, - СБУ

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що йдеться про Дмитра Козюру, кадрового співробітника СБУ, який понад 20 років перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, мав широке коло контактів в СБУ.

"Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури.

На посаду начальника штабу АТЦ СБУ Козюра був призначений у 2016-му році. Служба у центральному апараті давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та НАБУ викрили експосадовців Укроборонпрому на розкраданні понад 107 млн грн бюджетних коштів

Згодом в СБУ розповіли подробиці операції.

ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті.

Також росіян цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України

У матеріалах також фігурують близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ.

Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України).

Затриманий працював на РФ не лише з ідейних, але й з фінансових мотивів.

"За даними слідства, зрадник був завербований фсб 2018 року у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року фсб поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

ГУ ВБ Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів і брала активну участь в організації "Антимайдану". Серед іншого, він особисто перевозив з москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Даному фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і по окремим епізодам", - йдеться в повідомленні.

Встановлено також куратора з ФСБ - Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

"Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFiроутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.

Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, переписка тощо", - додали в СБУ.

Затриманому посадовцю повідомленоі про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Закликав перетворити Суми на "мертву зону": російського "політолога" Міхєєва заочно засуджено, - СБУ

СБУ (13381) Малюк Василь (127) Козюра Дмитро (6)
+65
На баканова не схожий. Працюйте далі.
12.02.2025 12:37
+53
як його на роботу приймали, мені цікаво...
12.02.2025 12:37
+42
" Лічная заслуга"!... ****** не черговий цирк для лохов!... Понти - наше Всьо!...
Девіз нинішньої влади!...
12.02.2025 12:42
Такий широкий інформ.вкид зробили і ось чому:
"ДБР виписало Порошенку 15 повісток".
Щоби переключити суспільну увагу,адже по кожній повістці дбр його намагатимуться увязнити,дарма.що доказів нема: спочатку арешт на 2 місяці,потім безперервне продовження арешту судами на два місяц,а далі буде видно.Головне зермаку,щоби фото Пороха у наручниках облетіло весь світ.
Схема накатана: Антоненко і ін.Навіть,підлітка Зінченка по такій схемі завалили в сізо.
12.02.2025 18:23
Вонка сам обісрався тут немає заслуги нікого.
16.02.2025 17:26
треба ж ....своїми руками супермалюк хватає щурів ..щось це мені нагадує...зелень щось приколе на мундир...і малюк ще щура спіймає та зробит що завгодно для зелені...як тоді коли ще нічого не було ясно а він вже образив Червінського...я так міркую що у нас як завжди нижча та середня ланки працюють як герої а у верхах слизні....
Треба булоб щоб його затримав і арештував сам президент, щоб всі знали що я не лох.
Козляра.
Це точно успіх?, якщо він працював займаючи керівну посаду в СБУ, де все повинно перевірятись до гвинтика, аж 9 років?!
в цей цирк вiрять?
"За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль".
Попросту кажучи,втикнули на комп Козюри вірус,який все скопіював і передав з компа,а також записував та передавав аудіо-відео через камеру компа .Лише забули повідомити,що все робили згідно рішення суду.
Если бы ещё ямалюк реагировал на всю хрень,что у нас под его носом твориться на самом верху,и на других уровнях,то вообще было бы прекрасно! Даже сейчас,после интервью Наева можно смело открывать уголовное дело против самых высоких должностных лиц! Это самые прямые свидетельства,и ни в одной стране никто не решился бы не среагировать на эти показания!
Тоді місце рядом з Червінським і підозра в державній зраді...
Херасе, аж дві пари наручників, - тепер вже точно не втече )
На останньому фотошопі дивно шапка до стіни прилипла.
То таке, зебіли схавають🤣
Малюку і тим хто з ним краще завершити справу по коломойші і передати фігуранта не НАБУ і не в суд а в США тоді може хтось повірить штангісту.
интервью Наева какие чудеса творит
Красавчики!
"У вас ус отклеился"

Перепрошую - у вас на останній фотці шапка до стіни прилипла...
Прямо Красная Капелла,ну что задержали предателя это хорошо,но не в одной стране мира руководитель подобной СБУ службе не задерживает зрадников,не надо такого пиара,Вы руководитель Службы отвечающей за безопасность страны.
Зеленський про нові реактори для ХАЕС: Тим, хто критикує це рішення, невигідна дешева енергія в Україні

Закрита зона: Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі «заліза» за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
Чому він його тримає як свого шкідливого кота, що у сметану вліз? На кого це театр зеленого абсурду розрахований?
Аж 2 пари наручників застосували. Ти ба як бережуть колегу-московського агента
Після фотосесії випили чаю, поспілкувались як колеги. Зараз чекають приватний літак з представником від рижого Донні. Він відвезе цього покидька в Москву, а навзамін привезе якогось пересічного Миколу з ТОТ на Запоріжжі чи Херсонщині. Так працює Велика політика.
Яка новина.... Цю новину тримали , щоб знайти винних у проході по Чонгару?? Чи щоб заглушити рішення РНБО по Порошенко??
в Киеве даже среди рядовых охранников в супермаркетах, на паркингах, в бизнес-центрах и в гостиницах ни разу не встречал ни одного человека с такой тупой квадратной мордой, как у этого Казюры...
Голова СБУ у ролі вохрівця ? А як же тоді твій бувший колєга ЧЕРВІНСЬКИЙ ? Якого ти здав на поталу продажним суддям і прокурорам?
Ну, якщо супермалюк ще не Герой України, то за таке тупе шоу незламно-потужний обов'язково його нагородить! І дасть звання маршала СБУ!
главно дєло ненароком на бакланова не вийти.
И этим предателем канешно был Порошенко!
Трошки пом'яли сучку масковську🥰
