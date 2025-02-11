Зеленський про нові реактори для ХАЕС: Тим, хто критикує це рішення, невигідна дешева енергія в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто критикують рішення про закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС, не хочуть, щоб в України була дешева енергія.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики", - розповів Зеленський.
За його словами, добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. Також президент зазначив, що це допоможе стримувати зростання цін на електрику для людей.
"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - пояснив Зеленський.
Він наголосив, що "промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел".
"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України", - резюмував Зеленський.
Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС
У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.
Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.
Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).
На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.
11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС
казки про евроціни хай ахметову розкаже
будуть драти - буду красти електрику
может выйтивыйдет. а такого счастья нахрен не надо.
що я пропустив?
І взагалі це все російське ІПСО проти найчеснішого
ДеркачаГалущенка та пророка його Котіна.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
А що стосується російських реакторів, то вони російські, продані в Болгарію. Це всеогдно, що купити автобус ПАЗ(російський) в Болгарії та експлуатуючи його в Україні, купувати запсатини у кацапів... Але тут трішки інакше, бо потрібно ставити ці реактори на платформи, отримуючи ліцензію і кликати спеціалістів, які мають ліцензії на введення в дію реакторів, закупити ще купу запчастин і кріплень. Спеціалісти не з Болгарії, а з росії. Осблуговування і регламентні роботи також мають проводити кацапи і паливо для роботи реакторів має бути кацапське, або робити великі зміни, щоб запустити його на європейському чи американському паливі.
було 0,90 стало 4,32. шось не бачу "дешево" коли бачіш платіжку.
задовбав брехнею про дерева, дрони... зараз енергія.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
А ще краще - купувати у них Міг-29. Набагато дешевше в польотах і обслуговуванні, ніж F-16 і Mirages.
чого українці завжди платять більше всіх ? мало того, що це морально застаріле обладнання. Так воно ще й 15 років пилилось десь в Болгарії...щоб його продали дорожче, ніж куплялось.
С.у.ка, як так?
3,14здюк мами ріми, ти спочатку корпуса добудуй, ЗСУ посиль а потів 3,14зді тут о тіх хто тебе, падлу, критикує.
Для побудови станцій нових, здерем з Вас шкіру до основи.
Як не Б/У рос(атомні) блоки так, корисні копалини та бездіяльність при наявної інформації про початок війни!!!
Тепер атомні станції залишились.
А війна - то таке. Трамп зупинить.
Привіт Бабі Юлі з її "Матьківщиною" та ригам - старим та новим.
Проти Були ЄС та Голос, ще навіть знайшлося три "слуги" яки були проти (мабуть дальтоніки - кнопки переплутали).
дешева енергія в Українідебільні зе3,15дори при владі в Україні
Хоча я більше мрію дожити до справедливого (!) суду над ним і його шоблою, ніж до перемоги.
Є державна таємниця , що охороняється краще ніж креслення ракети "Грім".
Це собівартість видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."
26.01.2021 .
Коли ти добудуєш АЕС - до зими встигнеш???
А скільки можна до зими встановити газових генераторів та закупити газ вчасно, а не купляти зараз за дикою ціною???
Проект будівництва вже затверджено, чи зараз буде пилятись бюджет ще й на проектування, який з часом виявиться теж аферою???
гадаєш встигнеш втекти???
А нам і старе-іржаве, некомплектне, кацапське (!!!), та ще й втридорога, підійде.
Нахіба нам на 5-7 років проджекти, якщо все висить на волосині і є більш нагальні потреби?
А може статись як шз ТЕЦ. Кілька ракет - і велика купа брухту. Війна все спише?
Це як з фортифікаціями, коли ворог захопить вже ніхто перевіряти не буде.
2025 рік - Ми можемо збільшити виробництво дронів/ракет/збільшити виплати військовим, але тоді не зможемо купити россійські реактори...
Сьогодні кожна гривня потрібна на фронт, а зелена потвора витрачає на "воровські" барижні схеми. Виходить так, що Запорізька АЕС залишається за ворогом? А зелена потвора роздає направо і наліво зароблене україхнцями добро - частину кацапам і вже навіть намилився віддавати щось на 500 мільярдів доларів США американцям за те, що вже його свора вкрала, щоб американці не порушувати справ і мовчали про його корупцію?
Чому так звана "краща пропозиція" у ВР не звернулася до КСУ з питанням про неконституційність узурпації влади квартальним блазнем після саботажу чергових президентських виборів у державі?
Ой, так вони ж союзники 😮, хто ж знав... 😂