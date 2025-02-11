УКР
Зеленський про нові реактори для ХАЕС: Тим, хто критикує це рішення, невигідна дешева енергія в Україні

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто критикують рішення про закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС, не хочуть, щоб в України була дешева енергія.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики", - розповів Зеленський.

За його словами, добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. Також президент зазначив, що це допоможе стримувати зростання цін на електрику для людей.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що "промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел".

"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України", - резюмував Зеленський.

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС

+41
Купівля цих реакторів це як купівля юзаного Москвич 412 у 2025 році.
11.02.2025 19:59 Відповісти
+29
Ні Вова, просто є люди, котрі не вірять, що ті хто прокидаються та засинають з думками про корупцію, зроблять щось нормально.
11.02.2025 20:00 Відповісти
+26
купівля цих реакторів - це як купити москвич 412, але за ціною Тесла. І втюхувати вкраїнчикам, що це дуже вигідна купівля.
11.02.2025 20:15 Відповісти
Купівля цих реакторів це як купівля юзаного Москвич 412 у 2025 році.
11.02.2025 19:59 Відповісти
купівля цих реакторів - це як купити москвич 412, але за ціною Тесла. І втюхувати вкраїнчикам, що це дуже вигідна купівля.
11.02.2025 20:15 Відповісти
То дешевої енергії не буде? 🤢 Зєля, ти ж обіцяв!
11.02.2025 20:19 Відповісти
Або просто шашлики у 2022 році.
11.02.2025 21:22 Відповісти
І при цьому він разукомплектований, а всі запчастини і паливо виробляють тільки в раші
14.02.2025 02:01 Відповісти
А монтаж реакторів хто буде проводити? - чи самі впораємось?
11.02.2025 19:59 Відповісти
Руzzкие товарисчи.
11.02.2025 20:11 Відповісти
Проголосувавші виправдовуються шо 80% ФУНДАМЕНТУ ВЖЕ ЗАТОЧЕНІ ПІД КАЦАПСЬКІ РЕАКТОРИ
11.02.2025 20:18 Відповісти
Краще просто переточити ті фудаменти під Вестінгауз
11.02.2025 20:44 Відповісти
Треба затупити 😁
11.02.2025 21:10 Відповісти
Ні Вова, просто є люди, котрі не вірять, що ті хто прокидаються та засинають з думками про корупцію, зроблять щось нормально.
11.02.2025 20:00 Відповісти
Вова має встановлювати ректори в Маріуполі, Бахмуті, Авдіївці, Ізюмі.., в тих містах, які йому повірили і вибрали, щоб він їх віддав ворогу на знищення, а хто вижив, щоб скиталися по світу голі та босі. В Хмельницькій області люди більше довіряють "Свободі" та "ЄС", а ті, що повірили Боневтіку у 2019 році були тупо ним обдурені і сьогодні готові дати йому смачний пендель і вигнати геть.
12.02.2025 11:27 Відповісти
Ні)(уяссє заре дешева? Обкурився члєнограй?
11.02.2025 20:00 Відповісти
Зараз для побутових споживачів електроенергія коштує приблизно 10 євроцентів. А в країнах ЄС ціна її складає в середньому 30 - 35 євроцентів. Тільки не треба тут про рівень зарплат та пенсій розповідати. Ти ж не дивуєшся цінам на бензин. Все має свою ціну. А от чого в Україні такі низькі зарплати та пенсії тут причин дуже багато.
11.02.2025 20:12 Відповісти
Все має свою ціну. Згоден. Але в ціну товару закладена і платня робітникам за виготовлення, за перевезення продуції, за послуги по продажу. І якщо німецькому чи французькому енергетику платять 40 євро за годину, то нашому 4. Те саме з усіма працівниками на всіх етапах. То яким чином вона в нас має коштувати так само як в Німеччині?
11.02.2025 20:22 Відповісти
Коли у нас не було війни то вона взагалі у нас коштувала копійки. Зараз, на жаль, зовсім інша ситуація. Я не захищаю владу, але дякувати Богу шо вона зараз хоч є.
11.02.2025 20:28 Відповісти
Я це пам'ятаю. Як і те, що завжди просувалася думка що у нас дешева електрика, дешевий транспорт, дешева вода, дешеві квитки в кіно і тд, а, мовляв, на Заході набагато дорожче і нам потрібно вийти на їх рівень цін. А війни не було. Тобто ******** відмазки. Ціни росли хоч і не доросли до західних. Але ми продовжуємо їздити на тих самих старих Богданах вже по 50 центів проти колишніх 10. Де ж обіцяні Мерседеси? Ми користуємся водою з тих самих древніх водогонів але за ціною в рази більшою в перерахуванні вже на валюту. І так про все. Куди ж діваються прибутки якщо послуга така сама як була, а ціна в рази вища? Я впевнений що завтра зроби квиток на транспорт 5 евро за разовий то в любому випадку ні завтра, ні післязавтра, ніколи бус не зміниться на кондіціонований МАН. А ми тільки будемо чути що дуже дешеві квитки, вони не покривають витрати.
11.02.2025 20:40 Відповісти
в нас ще й генерація дешева навіть попри війну бо багато гес та аес
показати весь коментар
Все что произведено в Украине имеет себестоимость ниже европейского из-за зарплат. Разницу себе ложат в карман те, кто ставит тут европейские цены.
11.02.2025 20:40 Відповісти
если "в среднем" то может так и выйдет (всякие судьи, прокуроры-инвалиды, чиновники, "эффективные" государственные менеджеры а-ля Смелянский с 2 лямами в месяц, депутаты с помощниками, "министерства" всего что хочешь без результатов работы и т.д. и т.п.) плюс оффшоры (тупо вывод бабла, без налогов, еще и во время войны) плюс еще куча всего. с такими подходами у нас раз в пять дороже может выйти выйдет. а такого счастья нахрен не надо.
11.02.2025 20:52 Відповісти
у Естонії 10 центів + доставка 3,5 вдень та 0,6 у ніч та вихідні ..
11.02.2025 20:53 Відповісти
Це роки ви будди приєднані до кацапів та бульбондії. Зараз ви приєднались до енергосистеми ЄС. Подивитись через деякий час яка буде ціна.
11.02.2025 21:21 Відповісти
Давайте подивимося. У червні?
11.02.2025 21:42 Відповісти
Добре Я вам звичайно бажаю щоб ціна була низька, але думаю, що підросте.
11.02.2025 21:47 Відповісти
Вона за день декілька разів змінюється. Зараз мало сонця, вітер стих і морозець прийшов. Усе разом дає підвищення ціни, але кожен кацап певен, що то все через відключення від їх мережі.
11.02.2025 22:05 Відповісти
До великої війни в Україні електроенергії був дуже великий профіцит. Наші олігархи експортували її в ЄС. Тепер зовсім інша ситуація. ***** зруйнував майже всі ТЕС, окупував найбільшу АЕС, та пошкодив багато ГЕС. Зараз у побутових споживачів електрика є. А влітку був повний капець. Жара за 40, а енергію давали по 2 години через 4 години, а вночі взагалі не було.
11.02.2025 22:44 Відповісти
Гриць, не знаєш - не кажи )) є договор з фіксованою оплатою .. хоч на 5 років наперед https://www.alexela.ee/ru/elekter .. а те що були підключені до БРЕЛЛ - це не є доказом того, що там купляли енергохарчування ))
12.02.2025 22:14 Відповісти
СВИНАРЧУК-2, ВКРАВ МЕІТОДИ ПОРОХА ЗА ЩО ЙОГО БІЛЕЦЬКИЙ ТАВРУВАВ ? НУ ТО ЙЩО ВИСИТЬ ЗАРАЗ НА БІЛБОРДАХ - ПІДЕ ЗІ СВИНКАМИ ДО БАНКОВОЇ?
11.02.2025 20:00 Відповісти
За це більше не платять.
11.02.2025 20:05 Відповісти
ну з буратінками точно ж не піде й з мішками з надписом ЛІТІЙ ДЛЯ МАСКА теж не піде
12.02.2025 02:56 Відповісти
юрист, комік, фізик ядерник, економіст, генералісимус, дипломат ...
що я пропустив?
11.02.2025 20:01 Відповісти
"Вобще-то я летчик... но иногда эндокринолог". Міміно
11.02.2025 20:03 Відповісти
Я не гинеколог, но посмотреть могу...
11.02.2025 21:07 Відповісти
"Мудак".
11.02.2025 20:13 Відповісти
Енергетик.
11.02.2025 21:19 Відповісти
Проктолог !!!
11.02.2025 22:15 Відповісти
Довбограй!
12.02.2025 00:32 Відповісти
Маланський зрадник, самопроголошений узурпатор, мегакорупціонер, масовий вбивця сотень тисяч українців, кремлесос і т.д. Регалій стільки що не перерахувати.
12.02.2025 13:43 Відповісти
Тим хто критикує Харківські угоди, не потрібен дешевий газ
11.02.2025 20:01 Відповісти
Ну і, зрозуміло, що велике крадівництао тут ні до чого.
І взагалі це все російське ІПСО проти найчеснішого Деркача Галущенка та пророка його Котіна.
11.02.2025 20:01 Відповісти
11.02.2025 20:01 Відповісти
Закрита зона: Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі «заліза» за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
11.02.2025 20:48 Відповісти
Віталію, вугілля в Донецькій області держава закупляла в українських підприємствах - шахт, які були українськими і платили всі податки в Україну і навіть військовий збір. Після того, як Семен Семенченко із Севастополя і шобла Бені перекрили рух потягам з вагонами вугілля, кацапи запеєстрували шахти в Краснодарі і послали нас на юх і податки пішли кацапам. А російське вугілля закупляв Беня, той, що поставив Боневтіка президентом для роботи Центроенерго. Не чули?
А що стосується російських реакторів, то вони російські, продані в Болгарію. Це всеогдно, що купити автобус ПАЗ(російський) в Болгарії та експлуатуючи його в Україні, купувати запсатини у кацапів... Але тут трішки інакше, бо потрібно ставити ці реактори на платформи, отримуючи ліцензію і кликати спеціалістів, які мають ліцензії на введення в дію реакторів, закупити ще купу запчастин і кріплень. Спеціалісти не з Болгарії, а з росії. Осблуговування і регламентні роботи також мають проводити кацапи і паливо для роботи реакторів має бути кацапське, або робити великі зміни, щоб запустити його на європейському чи американському паливі.
12.02.2025 11:37 Відповісти
дешева енергія це як і для кого?
було 0,90 стало 4,32. шось не бачу "дешево" коли бачіш платіжку.
задовбав брехнею про дерева, дрони... зараз енергія.
11.02.2025 20:04 Відповісти
А ти думаєш чого ***** розхерячив майже всю генерацію ТЕС та ГЕС? А, щоб українці не користувались дешевою електроенергією, та були незадоволені владою. Вони б і АЕС розхерячили б але тут є велике АЛЕ. Тому шо радіація не знає кордонів і за це ***** дадуть по *****.
11.02.2025 20:17 Відповісти
Дешевой энергии в Украине не будет никогда, ибо Ахметов все украдет
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
11.02.2025 20:05 Відповісти
То це Ахмет вирішив ворожий хлам купувати? Чи зєбабуїн?
11.02.2025 20:40 Відповісти
За тією ж логікою, чому б не відновити експорт природного газу, та просто підняти плату за транспортування?
А ще краще - купувати у них Міг-29. Набагато дешевше в польотах і обслуговуванні, ніж F-16 і Mirages.
11.02.2025 20:05 Відповісти
а чого ті реактори куплялись без дисконту? давайте повіриме зе що це єдине вірне рішення.

чого українці завжди платять більше всіх ? мало того, що це морально застаріле обладнання. Так воно ще й 15 років пилилось десь в Болгарії...щоб його продали дорожче, ніж куплялось.

С.у.ка, як так?
11.02.2025 20:06 Відповісти
Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав, - Зеленський
11.02.2025 20:07 Відповісти
Мене цікавить ціна московського реактора стала в 2 рази більша ніж тоді коли болгари купили його ? Він що в 2 рази ліпше став ? Чи то не болгари ціну збільшили ?
11.02.2025 20:07 Відповісти
Від тих реакторів, в кращому випадку, енергія буде через 10 років... а скоріше в нас будуть валятися, а відкати ви отримаєте тому і спішите. Але всіх грошей Вова не заробиш, та і не потрібні вже вони тобі... не встигнеш потратити.
11.02.2025 20:07 Відповісти
не буде від тих "реакторів" енергії ніколи. По перше, це застаріла радянська модифікація ВР-1000, по друге - цей хлам давно не комплектний, по третє - у нас нема під них проекту. І четверте і головне - це відверта корупційна афера.
11.02.2025 20:14 Відповісти
Та так, в нього свої Пріоритети....
11.02.2025 20:21 Відповісти
це оборудка на порядок крутіше "великого будівництва". Особливий цинізм у тому, що цей хлам команда полоненого стендапера намагається купити під час екзистенційної війни за астрономічні гроші.
11.02.2025 20:08 Відповісти
Майже 5 гр. за 1 кВт це дешева електроенергія?
3,14здюк мами ріми, ти спочатку корпуса добудуй, ЗСУ посиль а потів 3,14зді тут о тіх хто тебе, падлу, критикує.
11.02.2025 20:10 Відповісти
Фу
11.02.2025 20:10 Відповісти
Пан-атаман забув додати: вдалось ЗАЕС нам про_бати. Тепер готуйтеся осли.
Для побудови станцій нових, здерем з Вас шкіру до основи.
11.02.2025 20:13 Відповісти
Він вже набалакав собі на розстріл!!!
Як не Б/У рос(атомні) блоки так, корисні копалини та бездіяльність при наявної інформації про початок війни!!!
11.02.2025 20:15 Відповісти
у нас вообще-то демократия, один человек ничего не решает. - значит все оптом. во время войны ответственность - коллективная (даже те кто "против" и в "оппозиции" в одной лодке). и судя по всему исполнительная и судебная власти - до кучи.
11.02.2025 20:58 Відповісти
Як там було? па-пріколу, хоть паржьом...хужє нє будєт...
11.02.2025 20:15 Відповісти
Що воно меле,яка дешева електроенергія????
11.02.2025 20:17 Відповісти
Дороги ти вже побудував, Осел.
Тепер атомні станції залишились.
А війна - то таке. Трамп зупинить.
11.02.2025 20:19 Відповісти
Ага , буде дешева, а як же віримо , після мільярду дерев , які колись посадять , мільйона дронів , які колись зроблять , вчителям по 4000тис дол .. шашликів травневих ...
11.02.2025 20:19 Відповісти
Поскільки ти продав Україну за 500 мільярдів,яких ніхто не побачить, і зїбешся скоро ,то тобі ***** на чорнобиль 2. Морда жидівська квартальна.
11.02.2025 20:20 Відповісти
Справедливості для, у керівництві України багато і цілком щирих українців але вони також стирчать у державному кориті по вуха.
11.02.2025 20:28 Відповісти
Він точно довбойоб , чи тільки прикидається ? Чомусь мені здається , що все таки кінчений довбойоб !
11.02.2025 20:24 Відповісти
Та ні, не довбодятел. Грошиками запахло з відкатів, а дешевою електроенергією через 10 років(якщо ще зможуть запустити), він не переймається. Чомусь не хочуть чорнобильські реактори використати, відкату там не буде
11.02.2025 20:33 Відповісти
Чергова диверсія від кацапів вдалася - Деркач посмикав за потрібні мотузки й афера пройшла у ВР.
Привіт Бабі Юлі з її "Матьківщиною" та ригам - старим та новим.
Проти Були ЄС та Голос, ще навіть знайшлося три "слуги" яки були проти (мабуть дальтоніки - кнопки переплутали).
11.02.2025 20:25 Відповісти
понад 600 млн євро...це дармовий сир?
11.02.2025 21:10 Відповісти
за що кремлівський порноактор не візьметься, все перетворюється в черепки.
11.02.2025 20:29 Відповісти
Тим, хто критикує це рішення, невигідні дешева енергія в Україні дебільні зе3,15дори при владі в Україні
11.02.2025 20:38 Відповісти
ЗЄлі точно похєр що тут буде після нього в Україні, головне - хапнути наостанок побільше.
11.02.2025 20:48 Відповісти
Він приречений і вирок йому вже винесено. Тому він і такий сумний, але ще сподівається що хуцпа його врятує. Даремно. Докази не горять...
11.02.2025 20:56 Відповісти
Марні надії... Втече і буде насолоджуватись життям. І ніхто йому нічого не зробить... На жаль...
Хоча я більше мрію дожити до справедливого (!) суду над ним і його шоблою, ніж до перемоги.
11.02.2025 21:20 Відповісти
Йому похер чи буде Україна взагалі після нього!
11.02.2025 21:00 Відповісти
Зєлєнскій зробив все можливе і навіть неможливе (за Законами України) для захоплення Запоріжської Атомної електростанції кацапами. Він зрадник! Тепер викручується як вша на гребінці...
11.02.2025 20:53 Відповісти
Дешева енергія ? Чудово ! От в Україні є газ , ціна по 8 гривень за куб.м. А яка собівартість видобутку ?

Є державна таємниця , що охороняється краще ніж креслення ракети "Грім".
Це собівартість видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."

26.01.2021 .
11.02.2025 20:57 Відповісти
Готує Хмельницьку для московитів? Бо на рукожопій окраїні Китаю не зрозуміли як працюють більш ******* реактори в Енергодарі,які зє подарував рашистам на 4 добу повномасштабної 11 річної війни?!
11.02.2025 20:57 Відповісти
там вроде только топливо не кацапское, может правда чего и допилили, чтобы подходило.
11.02.2025 21:02 Відповісти
Не тільки! Нова, більш безпечна технологія. Чорнобиль неможливий,а от на тих,що купують саме чорнобильські!
12.02.2025 09:53 Відповісти
Где топливо для них брать?
11.02.2025 21:09 Відповісти
а мілярд дерев навіщо? на дрова для аес
11.02.2025 21:12 Відповісти
Тим хто критикує це зашкварне рішення влади непотрібно ще одне корупційне корито з російським лайном. А от для когось гроші не пахнуть...
11.02.2025 21:10 Відповісти
Я думаю лучше японский с ноля построить чем к кацапу на поклон идти
11.02.2025 21:11 Відповісти
11.02.2025 21:15 Відповісти
Через Болгарію. ( уточнення).
12.02.2025 06:42 Відповісти
********* брехливий клован…
Коли ти добудуєш АЕС - до зими встигнеш???
А скільки можна до зими встановити газових генераторів та закупити газ вчасно, а не купляти зараз за дикою ціною???
Проект будівництва вже затверджено, чи зараз буде пилятись бюджет ще й на проектування, який з часом виявиться теж аферою???
гадаєш встигнеш втекти???
11.02.2025 21:21 Відповісти
Болгари відмовились, бо хочуть більш нове та надійне.
А нам і старе-іржаве, некомплектне, кацапське (!!!), та ще й втридорога, підійде.
Нахіба нам на 5-7 років проджекти, якщо все висить на волосині і є більш нагальні потреби?
А може статись як шз ТЕЦ. Кілька ракет - і велика купа брухту. Війна все спише?
11.02.2025 22:12 Відповісти
Ну та так, воюючій країні немає куди гроші дівати, як закупляти ядерні реактори.
Це як з фортифікаціями, коли ворог захопить вже ніхто перевіряти не буде.
11.02.2025 22:18 Відповісти
2022 рік - Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги...

2025 рік - Ми можемо збільшити виробництво дронів/ракет/збільшити виплати військовим, але тоді не зможемо купити россійські реактори...
11.02.2025 22:56 Відповісти
Интересные обвинения,кто тогда тот,при командовании которого путин захватил Запорожскую АЭС,великий даритель или смелый шашлычник?
11.02.2025 22:42 Відповісти
Та давай вже, не соромся: хто владу критикує - той ворог! Зельман и ко усе роблять тільки правильно!
11.02.2025 22:49 Відповісти
Оголосіть прайс,Володимир Олександрович. І про яку країну мова,не про Оман?
12.02.2025 03:51 Відповісти
ЗЄ виявляється ще й фахівець у ядерній сфері. Хтось досліджував економічну доцільність добудови по застарілим російським технологіям і порівняв з новітніми світовими? Чи купити російське лайно комусь вигідніше бо вже занесли «котлету»?
12.02.2025 06:39 Відповісти
Скільки ж може брехати і вішати локшину на вуха зелена потвора? Навіть якщо купити російські генератори, то на них потрібно витратити купу грошей на дрібнички, щоб встановити ті реактори. Встановити має тільки ліцензійна компанія, а вона з країни ворога. Запасні частини і регламентні роботи мають проводити тільки виробники, що мають ліцензії - а це ворог. І наостанок, реактори можуть запрацювати тільки через 4-6 років, а нам електроенергія потрібна сьогодні, то для чого Верховна Рада дала дозвіл на виділення 600, а то і більше мільйонів євро? Щоб вкрасти. Тупо вкрасти, або використати на передвиборчу компанію, щоб підкупити технологів, ботів і т.п. та залишитися при владі і до кінця добити Україну.
Сьогодні кожна гривня потрібна на фронт, а зелена потвора витрачає на "воровські" барижні схеми. Виходить так, що Запорізька АЕС залишається за ворогом? А зелена потвора роздає направо і наліво зароблене україхнцями добро - частину кацапам і вже навіть намилився віддавати щось на 500 мільярдів доларів США американцям за те, що вже його свора вкрала, щоб американці не порушувати справ і мовчали про його корупцію?
12.02.2025 11:22 Відповісти
Чому ніхто не прибере самопроголошеного узурпатора кремлівського розливу від крісла на Банковій?
Чому так звана "краща пропозиція" у ВР не звернулася до КСУ з питанням про неконституційність узурпації влади квартальним блазнем після саботажу чергових президентських виборів у державі?
Ой, так вони ж союзники 😮, хто ж знав... 😂
12.02.2025 14:00 Відповісти
 
 