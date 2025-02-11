Зеленський про нові реактори для ХАЕС: Тим, хто критикує це рішення, невигідна дешева енергія в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто критикують рішення про закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС, не хочуть, щоб в України була дешева енергія.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики", - розповів Зеленський.

За його словами, добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. Також президент зазначив, що це допоможе стримувати зростання цін на електрику для людей.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що "промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел".

"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України", - резюмував Зеленський.

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС