Зеленський про підтримку України Байденом: Ми ще не знаємо всього

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оцінити дії адміністрації Джо Байдена щодо України можна буде лише з часом.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Під час інтерв’ю у Зеленського запитали, чи увійде Байден в історію як лідер, який допоміг врятувати Україну, чи як той, хто надто повільно реагував на загрозу з боку Росії. У відповідь президент України розсміявся і визнав, що наразі складно дати об’єктивну оцінку.

"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що спочатку адміністрація Байдена зволікала з постачанням озброєння Україні, що, на думку Зеленського, могло сприяти тому, що Росія почала діяти ще рішучіше.

"Ця недовіра надала впевненості Росії", - сказав президент.

