Зеленський про підтримку України Байденом: Ми ще не знаємо всього

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оцінити дії адміністрації Джо Байдена щодо України можна буде лише з часом.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Під час інтерв’ю у Зеленського запитали, чи увійде Байден в історію як лідер, який допоміг врятувати Україну, чи як той, хто надто повільно реагував на загрозу з боку Росії. У відповідь президент України розсміявся і визнав, що наразі складно дати об’єктивну оцінку.

"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що спочатку адміністрація Байдена зволікала з постачанням озброєння Україні, що, на думку Зеленського, могло сприяти тому, що Росія почала діяти ще рішучіше.

"Ця недовіра надала впевненості Росії", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не збираємося скаржитися на заморозку фінансування USAID, - Зеленський

Байден Джо (2899) Зеленський Володимир (25545) допомога (8760)
+20
О, почав срати на Байдена, стаючи раком перед Трумпом. Тільки якби не Байден, ти б, Гундоса тварюка, зараз би сидів в кацапській колонії, а на твоєму місці вже був Яник або Мертвечук. Яка ж мерзота смердюча керує Україною!
показати весь коментар
11.02.2025 17:36 Відповісти
+20
От же ж гнида. Інтерв'ю з генералом Наєвим перечитай ще і ще раз. Єдина причина війни в Україні це ти клоун, який проігнорував чи свідомо здав Україну москалям у перші години і дні москальського вторгнення. Він Байдена звинувачує. зеленський, ти всьо...
показати весь коментар
11.02.2025 17:36 Відповісти
+16
невдячний зср..нець !!!!

хіба ми мало знаємо ЗЄлю ?
але він не перестає нас дивувати своїми самими паскудними сторонами !

.
показати весь коментар
11.02.2025 17:35 Відповісти
Коментувати
Думає , можна звичайно об*рати Бадена, а шо якщо Трампу імпічмент влуплять?? Якось не зручно вийде😸😸😸. Скажу, що історія розсудить. Ай молодець. Забрехався на весь світ... Та воно ж все видно, і терплять поки Україна працює волнорізом проти москви.
показати весь коментар
11.02.2025 17:32 Відповісти
якщо Трампу імпічмент влуплять??

на цей випадок є ди джи венс - ще паскудніший за трампа

.
показати весь коментар
11.02.2025 17:36 Відповісти
Ну тоді все добре, можна аж 4 роки звинувачувати демів, може вони потім забудуть.
показати весь коментар
11.02.2025 17:38 Відповісти
То то, не ваша ординія вторглась в Україну, то значить хтось " волнорєзом " Україну примусив напасти на " мірно спящую, радную кацапляндію" ?
показати весь коментар
11.02.2025 20:37 Відповісти
Весело? Може ваша рідня і москалі. А щодо " волнорізу" так коли б хотіли в ЄС та світі вже б давно купою наваляли фашистам. А так ті повзуть, ці занепокоюються.
показати весь коментар
12.02.2025 03:32 Відповісти
це замість "many thanks"
показати весь коментар
11.02.2025 17:32 Відповісти
нехай ЗЄля не переживає !

в Києві крім вулиць Рональда Рейгана та Джона Маккейна будуть вулиці Джо Байдена та Тоні Блінкина

дякуємо, містер Президент Байден !!!!

.
показати весь коментар
11.02.2025 17:41 Відповісти
Сидить з самого верху, ОПа контролює абсолютно все і при цьому заявляє що незнає про рівень підтримки. То треба бути таким дурним, чи таким брехуном.
показати весь коментар
11.02.2025 17:33 Відповісти
Він не просто брехун - він подонок.
показати весь коментар
11.02.2025 17:37 Відповісти
Світлана, ви перепрацювали сьогодні? Яка кацапська колонія для ********, що все зробив, щоб здати Україну?
показати весь коментар
11.02.2025 17:40 Відповісти
сходи на бутылку, оккупант
показати весь коментар
11.02.2025 18:59 Відповісти
"Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все" - і не тільки про Байдена, але і про тебе, і про твою шоблу теж. Ми ще таке узнаємо, що багато хто захоче "потримати" тебе за горло, паскуда!
показати весь коментар
11.02.2025 17:36 Відповісти
На фото хворе якесь
показати весь коментар
11.02.2025 17:37 Відповісти
Це з дитинства
показати весь коментар
11.02.2025 17:49 Відповісти
Зелене лайно обсирає усіх. Усі йому винні - тільки це дурбецало нікому нічого не винно.
Україна, звісно, заслужила кару за таку страшну помилку у 2019 році.
Але стара мудрість каже - якщо зробив одну помилку і не виправив її - то вже зробив дві помилки.
Якщо Україна допустить і другу помилку - не вижене драною мітою Зеленського з його посіпаками - то це вже буде помилка країни - тоді крах буде неминучий.
показати весь коментар
11.02.2025 17:39 Відповісти
Тут погоджуся--- Ми ДІЙСНО!!! ще не знаємо всього. від слова взагалі.
показати весь коментар
11.02.2025 17:40 Відповісти
ми в заручниках у тупих говорунів, рудого самозакоханого ананіста та закомплексованого малороса зе!гундоса.
показати весь коментар
11.02.2025 17:42 Відповісти
Я тільки не розумію, куди вони бігти будуть, коли, точніше як, вибори програють. Всім, хто відійшов від влади, наср...ати встиг
показати весь коментар
11.02.2025 17:47 Відповісти
Для нас принципово не має значення хто саме Президент США. Хто б це не був, є чи буде він представлятиме США як таку і нестиме відповідальність від імені США за все що США зробили в минулому і роблять сьогодні. США позбавила Україну ЯО під гарантії територіальної цілісності, але не спромоглася забезпечити свої гарантії. Враховуючи величезну, навіть колосальну перевагу США над іншим гарантом який став агресором, діям США не має виправдання. Це початок кінця і втрати міжнародного авторитету який вже закріплено десятиліттям війни в Україні. Цієї ганьби США не змити ніколи, а розмови про проведення перемовин з агресором найближчим часом для легітимізації агресії і відторгнення від України її території "заради миру" свідчить про деградацію США. Це вже не приклад для наслідування і не той "друг" на якого можна розраховувати. Це безпринципний барига.
показати весь коментар
11.02.2025 17:49 Відповісти
Відповідь відверто неправильна. Його ж спитали: чи не надто повільно надавалася допомога? Треба однозначно відповісти: "так, аж занадто повільно". А далі можна вже філософствувати , наприклад: "але я не маю претензій, бо Байден запобігав початку ядерної світової війни" тощо.
показати весь коментар
11.02.2025 17:56 Відповісти
Молчанье для глупца - замена мудрости. /Публий Сир /
показати весь коментар
11.02.2025 18:00 Відповісти
"Зельоная команда слуг і ригів" дає оцінку дій президента США, відволікаючи українчиків від думки про дії самого Зеленського і його команди перед повномасштабним вторгненням і під час цього вторгнення, бо українці вибирали не Байдена чи Трампа, а Зеленського. Як виявилося, то Зеленський чомусь більше діяв на користь ворога. Чи то Байден відвів наші війська із укріплень на Донбасі? Чи байден розмінував мінні поля і здав під "контрольовану евакуацію" більше 3-х тисяч захисників Маріуполя? Чи Байден знищив танкову частину, яка мала прикривати Київ, Суми і Чернігів з півночі? Чи Байден відвів нацгвардію із Гостомельського аеропорту і брехав українцім, що нападу не буде і кликав всіх на шашлики? Чи Байден знищив нашу ракетнку програму, а весь бюджет закатав в асфальт???
показати весь коментар
11.02.2025 18:05 Відповісти
Only two words come to mind - Ingrate+Fuck.
показати весь коментар
11.02.2025 18:05 Відповісти
"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", - зазначив Зеленський."

Це тонкий натяк на змову Байдена і хуьла в Женеві 16 червня 2021р. де Байден обміняв Україну на введення в РФ кліматичних податків на експортні товари.

Вони домовилися про те, що Байден протягом 6 місяців змусить Київ виконати "мінські домовленості" в стилі хуьла, а хуьло введе в РФ у грудні кліматичні податки на експортні товари. 30 грудня 2021 року хуьло оголосив, що Держдума ухвалила відповідний закон. Але Байден свого завдання не виконав, хоча довго лякав Київ вторгненням 150 тис. російських військ.
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
Вовочка ще не знає. Зараз когось з дорослих спитає.
показати весь коментар
11.02.2025 19:11 Відповісти
Цей довбень що на найвищій посаді в країні був у центрі всіх подій і переговорів і не знає всього???
Просто найвеличніший довбень всіх часів і народів!!!
показати весь коментар
11.02.2025 19:31 Відповісти
Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3535193
100% Вова, будемо знати все, ой, будемо…
І тобі треба дуже боятись, бо тебе проклянуть.
І не тільки…
показати весь коментар
11.02.2025 20:26 Відповісти
Ну що в Омані напереговорили він точно знає, але Байден там не був, на нього не повісиш те закулісся.
показати весь коментар
11.02.2025 21:13 Відповісти
Ніякої подяки ! Так він подякує в тих покидьків що його підтримують !
показати весь коментар
11.02.2025 22:47 Відповісти
 
 