Зеленський про підтримку України Байденом: Ми ще не знаємо всього
Президент України Володимир Зеленський вважає, що оцінити дії адміністрації Джо Байдена щодо України можна буде лише з часом.
Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Під час інтерв’ю у Зеленського запитали, чи увійде Байден в історію як лідер, який допоміг врятувати Україну, чи як той, хто надто повільно реагував на загрозу з боку Росії. У відповідь президент України розсміявся і визнав, що наразі складно дати об’єктивну оцінку.
"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", - зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що спочатку адміністрація Байдена зволікала з постачанням озброєння Україні, що, на думку Зеленського, могло сприяти тому, що Росія почала діяти ще рішучіше.
"Ця недовіра надала впевненості Росії", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на цей випадок є ди джи венс - ще паскудніший за трампа
.
в Києві крім вулиць Рональда Рейгана та Джона Маккейна будуть вулиці Джо Байдена та Тоні Блінкина
дякуємо, містер Президент Байден !!!!
.
хіба ми мало знаємо ЗЄлю ?
але він не перестає нас дивувати своїми самими паскудними сторонами !
.
Україна, звісно, заслужила кару за таку страшну помилку у 2019 році.
Але стара мудрість каже - якщо зробив одну помилку і не виправив її - то вже зробив дві помилки.
Якщо Україна допустить і другу помилку - не вижене драною мітою Зеленського з його посіпаками - то це вже буде помилка країни - тоді крах буде неминучий.
Це тонкий натяк на змову Байдена і хуьла в Женеві 16 червня 2021р. де Байден обміняв Україну на введення в РФ кліматичних податків на експортні товари.
Вони домовилися про те, що Байден протягом 6 місяців змусить Київ виконати "мінські домовленості" в стилі хуьла, а хуьло введе в РФ у грудні кліматичні податки на експортні товари. 30 грудня 2021 року хуьло оголосив, що Держдума ухвалила відповідний закон. Але Байден свого завдання не виконав, хоча довго лякав Київ вторгненням 150 тис. російських військ.
Просто найвеличніший довбень всіх часів і народів!!!
100% Вова, будемо знати все, ой, будемо…
І тобі треба дуже боятись, бо тебе проклянуть.
І не тільки…