НАБУ відкрило справу про розтрату 430 мільйонів на будівництві нових енергоблоків АЕС, – депутат Железняк

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram, оприлюднивши витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань.

Він уточнив, що кримінальне провадження зареєстроване після звернення кількох народних депутатів від "Голосу" та голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної ("Слуга народу").

"НАБУ відкрило справу по розтраті 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків. Ми, групою народних депутатів (Железняк, Радіна, Совсун, Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво "Енергоатому" витрачали кошти на різні активності повʼязані з будівництвом блоків. І наші енергетичні корупціонери забули, що парламент не давав такого права. Що прямо суперечить закону. Всі ці факти та дані зібрані і передані до НАБУ", – написав Железняк.

Згідно із витягом із ЄРДР, провадження у справі зареєстровано 23 січня за ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо це вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою).

Що відомо про придбання енергоблоків російського виробництва для ХАЕС?

Як повідомлялося, Міненерго та "Енергоатом" вже пів року намагається отримати згоду Верховної Ради на купівлю у Боргарії вироблених у Росії реакторів для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

У червні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Однак члени Комітету зауважили, що законопроєкт потребує актуалізації на 2024 рік показників техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Попереднє техніко-економічне обґрунтуванням добудови енергоблоків, затверджене розпорядженням Кабміну № 579-р від 26 липня 2018 року, тоді загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 2017 рік оцінювалася у 72,34 мільярда гривень. "Енергоатом" замовив корегування ТЕО лише на початку лютого цього року.

Втім, "Енергоатом" повідомляв, що вже розпочав підготовчі роботи для добудови цих енергоблоків, не чекаючи схвалення такого рішення Верховною Радою.

Крім того, у січні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Очікується, до Верховна Рада може розглянути його на засіданні 11 лютого.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів. Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Комітету Верховної Ради сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти, не уточнивши подробиць.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.