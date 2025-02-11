СБУ та НАБУ викрили експосадовців Укроборонпрому на розкраданні понад 107 млн грн бюджетних коштів

Контррозвідка СБУ та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпром" протягом 2016-2019 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За результатом комплексних заходів викрито 4 експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн гривень на експорті військової продукції. Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією", - ідеться у повідомленні.

Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.

При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво.Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.

За викритими фактами 4 експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.