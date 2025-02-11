УКР
СБУ та НАБУ викрили експосадовців Укроборонпрому на розкраданні понад 107 млн грн бюджетних коштів

Контррозвідка СБУ та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпром" протягом 2016-2019 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За результатом комплексних заходів викрито 4 експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн гривень на експорті військової продукції. Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією", - ідеться у повідомленні.

Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.

При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво.Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розтрата на 3,5 мільйона гривень: ВАКС засудив експосадовців підприємства "Укрборонпрому" до 8 років ув’язнення

За викритими фактами 4 експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коментувати
СБУ не хоче викрити скільки коштів вибиває тцк з ухилянтів? А такі коли платят по 10к баксів щоб попасти в тцк? Не на часі? Там суми у рази більше.
11.02.2025 18:12 Відповісти
А як там різникофф поживає, не викрили його?
11.02.2025 18:20 Відповісти
11.02.2025 18:21 Відповісти
Чиновников разного уровня и разных ведомств можно казнить без суда и следствия, не ошибёшься.
11.02.2025 18:51 Відповісти
Моя Пуща - це й оборон, і пром і трохи дєнєг!!!!
11.02.2025 19:01 Відповісти
кошмар и позор. одному Смелянскому пять лет работать надо.
11.02.2025 19:56 Відповісти
З 16-го до 19-го це дуже вчасно викрили, миттєво спрацювали.
11.02.2025 21:02 Відповісти
Хтось сумнівається що все це під Порошенка, для усунення його від виборів.
11.02.2025 21:22 Відповісти
 
 