Затримано рецидивіста-"сплячого" агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська, - СБУ

На Донеччині затримано агента ФСБ РФ, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупантів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

"Щоб отримати координати для вогневого ураження, фсб задіяла свого "сплячого агента". Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій. Під час першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник фсб та перевів у "режим очікування".

Після виходу з тюрми агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом із співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2024 року на чоловіка дистанційно вийшов російський куратор і доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони. Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ.

Після таких розвідвилазок фігурант повертався додому, щоб передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

СБУ завчасно викрила агента і затримали його за місцем проживання. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку фронту.

У затриманого виявили мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

