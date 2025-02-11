Росіянин навкарачки, а його поплічник із патерицею ідуть у свій останній штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані штурмові дії двох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу "бойової" пари: один із росіян повзе навкарачки, а інший із патерицею рухається трохи позаду і праворуч.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалічені окупанти із 20-ї армії ЗС РФ на милицях готуються до штурму українських позицій: "Вот медик ходит. Ему пох#й". ВIДЕО

Також дивіться: Окупант із двома швабрами рачкує по снігу. ВIДЕО