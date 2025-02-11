Росіянин навкарачки, а його поплічник із патерицею ідуть у свій останній штурм. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані штурмові дії двох окупантів на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу "бойової" пари: один із росіян повзе навкарачки, а інший із патерицею рухається трохи позаду і праворуч.
Топ коментарі
+38 Urs
показати весь коментар11.02.2025 14:55 Відповісти Посилання
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.02.2025 14:57 Відповісти Посилання
+15 Вася Быколог
показати весь коментар11.02.2025 14:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повзуть як саранча.
Все, село захоплене.
і з'явилися дві жухі !
Отак і формується 1200-1700 вказуваних ГШ ЗСУ втрат окупантів.
Що щось вам, Олександр, пояснити?
Тож вали нахєр. Тут не подають.
Но ...продвигаются ....
Готовы сдохнуть ...и сдыхают...
Им или нет мозгов или их промыли до ноль!!!
Скоты рождённые рабами!!