Росіянин навкарачки, а його поплічник із патерицею ідуть у свій останній штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані штурмові дії двох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу "бойової" пари: один із росіян повзе навкарачки, а інший із патерицею рухається трохи позаду і праворуч.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалічені окупанти із 20-ї армії ЗС РФ на милицях готуються до штурму українських позицій: "Вот медик ходит. Ему пох#й". ВIДЕО

Також дивіться: Окупант із двома швабрами рачкує по снігу. ВIДЕО

армія рф (18780) війна (1487) курйоз (584) Донецька область (9652) бойові дії (4663) Покровський район (1026)
+38
квадробери атакують.
11.02.2025 14:55 Відповісти
+20
І оце оці бомжі та каліки кожен день захватують нові території? По-моєму шось не так в Датском королєвствє
11.02.2025 14:57 Відповісти
+15
І що саме цікаве - таким чином захоплюють села та міста...
Повзуть як саранча.
11.02.2025 14:57 Відповісти
квадробери атакують.
11.02.2025 14:55 Відповісти
😁
11.02.2025 16:28 Відповісти
Квадрашисты.
11.02.2025 18:10 Відповісти
Субтитри - "Почекай, я хочу ще раз засунути між твоїми хлібцями" 😂
11.02.2025 14:56 Відповісти
І що саме цікаве - таким чином захоплюють села та міста...
Повзуть як саранча.
11.02.2025 14:57 Відповісти
Саме цікаве, що саме ці - нічого не захоплюють, а виконують функцію розвідки бойових точок та виснаження БК.
11.02.2025 17:59 Відповісти
Заповзають в село, лізуть до сільради й чіпляють аквафрешну ганчірку.
Все, село захоплене.
11.02.2025 18:48 Відповісти
врогідно. але вірогідніше - отримують дрона в дупу. І борються за місце на гальорці концерту кобздона.
11.02.2025 19:13 Відповісти
І оце оці бомжі та каліки кожен день захватують нові території? По-моєму шось не так в Датском королєвствє
11.02.2025 14:57 Відповісти
Це приманки для засобів ураження. Cannon fodder в його класичному розумінні. Тупе м'ясо, завдання якого - виснажити наш БК і змусити відкрити вогневі позиції.
11.02.2025 15:37 Відповісти
У них мабуть СНІД, рак останньої стадії та хір не стоїть, а на штурм вони ідуть шоб хоч якась було компенсація для сім'ї за їх жалюгідне існування?
11.02.2025 15:42 Відповісти
От ви з них зараз просто святих вєлікомучєніков робите. Не за гроші брудні, на благо родини токмо.
11.02.2025 15:46 Відповісти
Благо родини заключається у виплатах, я це мав на увазі. Тут рахуй здоровий бугай навіть за гроші не хочуть мати з військом ніякої справи і відношення до нього. А тут просто ідуть на убій, як приманка, на вірну смерть. В чому тут мотивація. Про загрядзагони не треба, це все хірня. Можна зразу померти від кадировца, а не уставшим, отак ковиляючи в невідомість
11.02.2025 15:51 Відповісти
Є таке слово - безьісходность.
11.02.2025 15:59 Відповісти
Да і чьто патом сосєді скажут?
11.02.2025 16:00 Відповісти
І про яке королівство мова? Як на мене, це про наше "королівство" - скрізь 3,14здець повний, і раптом двоє калік наступають. А де ж наші каліки?
11.02.2025 16:39 Відповісти
Та от сьогодні показали, де наші - як сайгаки від перевірки документів під колеса машин на дорозі скачуть. І після збиття - піднімаються і несуться, очевидно вкладаючись в контрактний норматив, висковірогідно, за документами, додому.
11.02.2025 18:03 Відповісти
Як казав Ху@ло: Воюють дєрзко!
11.02.2025 14:57 Відповісти
Скоріш за все повертаються зі штурму...Але теж непогано...
11.02.2025 15:03 Відповісти
А допомогти ім - щоб не мучились
11.02.2025 15:05 Відповісти
й про що це свідчить? про те, що нашу оборону продавлюють саме такі..., на росії ніколи не закінчаться придурки, яких можна посилати на смерть без страху та докору...
11.02.2025 15:07 Відповісти
це свідчить, що Тварожний розвалив оборону, а курщиною дурням очі замилює.
11.02.2025 15:13 Відповісти
Доречі. На курщині моцкалі теж захопили частину КурНР. (
11.02.2025 15:18 Відповісти
А про штурм і захоплення нових рубежів 82ї ви, звісно, нічого не знаєте. Ну а про просування кацапів на курщині - вам все достеменно відомо...
11.02.2025 18:01 Відповісти
То поділиться своїми знаннями про 82-гу.
11.02.2025 21:05 Відповісти
вибачай, якщо тебе забанили в гуглі, то допомагати тобі я не буду.
11.02.2025 21:25 Відповісти
Гарна відповідь, але міг би і не відповідати. Я deepstatemap дивлюся регулярно.
11.02.2025 21:46 Відповісти
На Курщині москалі відвертають "увагу" Творожного від Донеччини.
11.02.2025 19:46 Відповісти
а по задумці мало бути навпаки...
11.02.2025 21:17 Відповісти
По задумці він сам відвернувся від Донеччини, але якби ж то тільки сам, а то ж відвернув і **********, і озброєння, і людські ресурси.
11.02.2025 21:31 Відповісти
путін сказав "хочу двіжухі !"

і з'явилися дві жухі !
11.02.2025 15:16 Відповісти
Да, команда Альфа уже не та
11.02.2025 15:19 Відповісти
Що воно за дзєржинск? І звідки інфа про двадцять п'ять відсотків?
11.02.2025 15:32 Відповісти
свинособака свіженька....падла..
11.02.2025 15:36 Відповісти
Здохни,падло..
11.02.2025 16:07 Відповісти
Більше схоже на втечу від своїх, ніж на атаку.
11.02.2025 15:20 Відповісти
Новые диды на палках
11.02.2025 15:21 Відповісти
чисте небо, сонячна погода, може снайпер засвітиться чи хтось з позиції по організму зробить постріл чи місце вильоту дрону засічуть... так позиції вираховують за рахунок смертників
11.02.2025 15:23 Відповісти
11.02.2025 15:33 Відповісти
Схоже на двох сліпих:перший повз "на руцкій дух",а другий-на "дух першого."
11.02.2025 15:40 Відповісти
Я не понимаю этого видео ! Если мы смеёмся с этих несчастных калек, мы ржём над ослами , которые якобы поставляют российской армии, то как тогда "вторая армия мира" захватывает сёла и города почти каждый день ? Может мне кто-то объяснит ....?
11.02.2025 15:49 Відповісти
Теж правда, нажаль...
11.02.2025 16:32 Відповісти
Виходить, що "на передку" нема чим стріляти, нема з чого стріляти, та й нема кому стріляти...
11.02.2025 16:34 Відповісти
Виходить, що для контролю полоси фронту в 1000 км, де ширина сірої зони приблизно 10-20км, тобто сумарно мінімум 15'000 км2 потрібно трішки більше сил та засобів, ніж коменти в інтернетах.
11.02.2025 18:05 Відповісти
Поясню: це називається "концентрація сил". Там, де захоплюють 2 квадратні кілометри щодня - в них на батальйонну зону відповідальності припадає принаймні бригада і виконує штурми кожного дня, причому неодноразово, причому з технікою, з приданими досвіченими FPV-підрозділами і ще стріляючою артою. А у більшості інших місць (фронт - 1000км довжиною, якщо не знаєте) - отакі каліки і подібні дохнуть сотнями від "звичайної" бойової роботи ЗСУ.

Отак і формується 1200-1700 вказуваних ГШ ЗСУ втрат окупантів.

Що щось вам, Олександр, пояснити?
11.02.2025 18:09 Відповісти
Одразу видно кацапського провокатора. Не напружуйся, вишкребок. Тебе не кацапська мова видає. Тебе видає спосіб мислення, який ти своїм висєром демонструєш. І приховати його тобі не вдасться ніколи.

Тож вали нахєр. Тут не подають.
12.02.2025 09:11 Відповісти
Ви там в лахті, провокатори, зовсім розслабилися. Навіть не ховаєтесь. Сказав тобі - вали, тут не подають. Значить - вали.
12.02.2025 11:03 Відповісти
Та не, то пограничник и собака, его.
11.02.2025 16:40 Відповісти
Даа, жить-то хотцаа..
11.02.2025 16:47 Відповісти
Квадробика?
11.02.2025 17:05 Відповісти
До Києва рачки.
11.02.2025 17:24 Відповісти
Чому біля ТЦК нема черг з охочих записатися на сафарі на бомжів та чмонь?
11.02.2025 17:37 Відповісти
бо ти там прохід собою закрив
11.02.2025 19:04 Відповісти
Орки .свино собаки..
Но ...продвигаются ....
Готовы сдохнуть ...и сдыхают...
Им или нет мозгов или их промыли до ноль!!!
Скоты рождённые рабами!!
11.02.2025 21:08 Відповісти
На таких врагов и пулю жалко, ножом их ножом. Или они ползут для получения медицинской помощи в украинском плену, эх зачастили в украинский плен всякие инвалиды нельзя быть гуманным
12.02.2025 02:39 Відповісти
 
 