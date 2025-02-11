Ворог не полишає спроб охопити в кільце Покровськ, атакує як з півдня, так і з півночі, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Покровський напрямок залишається найгарячішим. Ворог практично цілодобово обстрілює позиції Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

У темну частину доби штурмів менше. Здебільшого Сили оборони добивають те, що залишилося від денних штурмів ворога. Недобитків намагаються викурити з їхніх сховків саме вночі, не залишати навіть кількох людей поблизу наших позицій.

"Відмінусовується велика кількість окупантів. Техніка, переважно це легкові автомобілі, також знищуються максимально дуже швидко. Для них це дорога в один кінець. На легкових автомобілях доїхали до позицій, десантувались, а далі вже задача втекти назад. Це їм рідко вдається", - розповів Цехоцький.

Нагадаємо, ворог намагався прорвати наші оборонні порядки на Покровському напрямку, деякі позиції Сил оборони зруйновано.

