Ворог не полишає спроб охопити в кільце Покровськ, атакує як з півдня, так і з півночі, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Бої за Покровськ

Покровський напрямок залишається найгарячішим. Ворог практично цілодобово обстрілює позиції Сил оборони. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

У темну частину доби штурмів менше. Здебільшого Сили оборони добивають те, що залишилося від денних штурмів ворога. Недобитків намагаються викурити з їхніх сховків саме вночі, не залишати навіть кількох людей поблизу наших позицій.

"Відмінусовується велика кількість окупантів. Техніка, переважно це легкові автомобілі, також знищуються максимально дуже швидко. Для них це дорога в один кінець. На легкових автомобілях доїхали до позицій, десантувались, а далі вже задача втекти назад. Це їм рідко вдається", - розповів Цехоцький.

Нагадаємо, ворог намагався прорвати наші оборонні порядки на Покровському напрямку, деякі позиції Сил оборони зруйновано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: окупанти вдарили по Покровському, Бахмутському та Краматорському районах, поранено 3 людей. ФОТОрепортаж

Донецька область (9652) бойові дії (4663) Покровськ (825) Покровський район (1026) війна в Україні (6273)
Коментувати
Але не тут-то было війська Московщини зустрічають жорстокий опір з боку України під керівництвом Зеленського та Сирського !
11.02.2025 10:55 Відповісти
було..
11.02.2025 10:59 Відповісти
@ "На Покровському напрямку противник просунувся в районі ферми на південь від «Малинівської» розв'язки (правий фланг), але був вибитий зі східної частини н.п. Даченське. Також ворог штурмує східну частину н.п. Удачне і просунувся вздовж однієї з вулиць в центральній частині Андріївки (південний фланг)."
11.02.2025 11:00 Відповісти
Наслідки для України, дії групи осіб із зеленським з Урядового кварталу95, очевидні і для отих убогих 73%, з другого приходу на дільниці у 2019 року!
Московіти, за підтримки мертвечука+сівковича+деркача+шуфрича, та отари інших зрадників України від ригоАНАЛІВ з помічниками, не очікували такого СПРОТИВУ пересічних Українців та їх Військових!
Саме тому, вони і дали команду Оманському ухилянту, замінити ОБОРОНЦІВ УКРАЇНИ!
Ухилянт знає, як він гадив Українцям, з 2019 року!
Люстрація, з вірьовкою у 3 метри, а не оте, портновське кодло, суддівських перевертнів!
11.02.2025 11:09 Відповісти
Ні, не очевидні для 73%. Я досі зустрічаю істот які вірять, що якби не Зеленський, то України вже давно не існувало
11.02.2025 14:23 Відповісти
 
 