Ворог намагався прорвати наші оборонні порядки на Покровському напрямку, деякі позиції Сил оборони зруйновано, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 10 лютого 2025 року, на Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції Сил оборони у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового: успіху не мав.

"На Лиманському напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік населених пунктів: Копанки, Новолюбівка та Колодязі. В районі Ямполівки ворожі війська проводили атаки із застосуванням бронетехніки. Знищено дві БМП та особовий склад ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку російська армія атакувала наші укріплення в районі Верхньокам’янського. Для доставки штурмових груп з метою розвитку наступу південніше Білогорівки застосував бронетехніку та квадроцикли. В ході вогневого ураження було знищено одну ББМ та квадроцикл. Триває пошук та знищення залишків ворожого десанту.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку тривають бої в міській забудові Часового Яру. Також противник із застосуванням бронетехніки автомобілів та мотоциклів намагався прорвати нашу оборону в районі Васюківки. В ході відбиття атаки наші воїни знищили та пошкодили два танки, чотири ББМ та 27 мотоциклів.

На Торецькому напрямку атакувальні зусилля окупантів були зосереджені в Торецьку. В районі Щербинівки противник намагався доставити свої штурмові групи за допомогою автотехніки. По колоні, яка була виявлена завчасно, було нанесено вогневе ураження. Результат – знищено та пошкоджено вісім автомобілів загарбників.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати наші оборонні порядки в районах населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

"На Новопавлівському напрямку противник активізував наступальні дії в напрямку Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького. З метою відновлення втраченого положення в районі Зеленівки загарбники намагалися доставити штурмові групи на баггі. Результат роботи нашої артилерії та операторів БПЛА - дві знищених та п’ять пошкоджених авто. Тривають заходи з пошуку та ліквідації живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - резюмували в ОСУВ "Хортиця".