УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини
5 397 15

Проводяться безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, - СБУ

СБУ проводить безпекові заходи

Зранку 12 лютого 2025 року Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, заходи відбуваються у взаємодії з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ.

Також читайте: У ТЦК Полтавщини посилюють заходи безпеки через серію підривів у різних регіонах України

"Мета - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додають в СБУ.

Також читайте: СБУ та НАБУ викрили експосадовців Укроборонпрому на розкраданні понад 107 млн грн бюджетних коштів

Наголошується також, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Автор: 

безпека (961) Київська область (4272) перевірка (1265) СБУ (13381) Бучанський район (89)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Здорові вгодовані хлопці в тилу ****** займаються а дядьків 50+ гребуть на фронт , то це і є для Зеленського справедлива мобілізація ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:29 Відповісти
+13
Щось zeлень почала сумніватися в наротній підтримці?
показати весь коментар
12.02.2025 09:30 Відповісти
+13
В Торецьку немає бажання провести заходи по безпеці?
показати весь коментар
12.02.2025 09:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ловлять заблукалих, з весни 2022, диких орків,
чи то тцк, під прикриттям сбу продовжує плідно виконувати план?
показати весь коментар
12.02.2025 09:14 Відповісти
три в одному.
тцк наловлять людей
зе боїться нас, тієї зброї що наховали убд, тож після шмону буде спати спокійніше
силовики перевірять здатність опору люде
показати весь коментар
12.02.2025 09:20 Відповісти
У файни Юкрайни https://www.youtube.com/watch?v=82re_K0nwEw&ab_channel=IhorDzesa був навіть ролик на цю тему
показати весь коментар
12.02.2025 09:22 Відповісти
Які дикі орки? Їх давно вже собаки розтягли. Коню зрозуміло що це насправді.
показати весь коментар
12.02.2025 09:57 Відповісти
Воно в бучі якось не так стрьомно як на фронті... А убд все одно отримають
показати весь коментар
12.02.2025 09:18 Відповісти
Напевно хтось у СЗЧ пішов забувши віддати автомата?
показати весь коментар
12.02.2025 09:25 Відповісти
Здорові вгодовані хлопці в тилу ****** займаються а дядьків 50+ гребуть на фронт , то це і є для Зеленського справедлива мобілізація ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:29 Відповісти
Щось zeлень почала сумніватися в наротній підтримці?
показати весь коментар
12.02.2025 09:30 Відповісти
Цікаво було б побачити результати того контр чогось заходу.
Скільки і кого зловили, скільки актів диверсії виявили.
показати весь коментар
12.02.2025 09:37 Відповісти
Нормально наловлять. План по мобілізації за лютий виконають.
показати весь коментар
12.02.2025 09:56 Відповісти
Дуже хотілось би, але ми розуміємо що там 0 корисного результату
Бики-ухилянти покатаються на нових пікапах і кавулю попʼють за бюджетні гроші
показати весь коментар
12.02.2025 13:35 Відповісти
В Торецьку немає бажання провести заходи по безпеці?
показати весь коментар
12.02.2025 09:58 Відповісти
Там цикотно ))
показати весь коментар
12.02.2025 13:05 Відповісти
 
 