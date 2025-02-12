Проводяться безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, - СБУ

Зранку 12 лютого 2025 року Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області.

Як зазначається, заходи відбуваються у взаємодії з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ.

"Мета - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додають в СБУ.

Наголошується також, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.