РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9487 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену Завербованные агенты ФСБ
1 841 12

Пожизненное заключение получил "топ-крыса" ФСБ Козюра, который шпионил в рядах Службы безопасности, — СБУ

Пожизненное заключение получил предатель, работавший в СБУ

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к пожизненному заключению бывшего высокопоставленного чиновника — агента ФСБ Дмитрия Козюру, задержанного вследствие беспрецедентной спецоперации под кодовым названием "Крыса" в феврале 2025 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что злоумышленником является завербованный врагом бывший руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.

Как выяснило расследование, предатель выполнял задания ФСБ по сбору и передаче данных об осведомленности нашего государства о дислокации и перемещении вооруженных группировок РФ.

Также рашистов интересовала секретная информация об вооружении Сил безопасности и обороны, состоянии объектов критической инфраструктуры, последствиях обстрелов украинских городов, персональные данные о высшем военно-политическом руководстве Украины и другие разведданные.

Смотрите также: Гражданин РФ, корректировавший удары российских войск, задержан в Запорожской области, — СБУ. ФОТО

СБУ использовала предателя в контрразведывательной игре

В процессе многоэтапного документирования преступлений "крысы" СБУ использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала рашистов огромным массивом дезинформации.

Для этого сотрудники украинской спецслужбы круглосуточно контролировали каждый шаг агента с самого начала его шпионской деятельности.

Вербовка ФСБ

Сообщается, что предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение длительного времени он находился в резерве российской спецслужбы, но в конце декабря 2024 года кураторы из РФ возобновили с ним контакты и определили агентурные задачи.

Сотрудники СБУ сразу установили скрытый канал связи "крысы" с вражеской спецслужбой, организованный через "связного" из РФ. Им оказался бывший помощник экс-нардепа от запрещенной Партии регионов.

Читайте: Российский агент, готовивший теракты в Киеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, — СБУ

Также Служба безопасности установила личность и задокументировала преступления куратора агентурной сети ФСБ — Юрия Шаталова.

Для связи с российской спецслужбой "крыса" использовал конспиративную квартиру в Киеве, из которой контактировал с резидентом из РФ с помощью отдельного мобильного телефона и Wi-Fi-роутера.

Государственная измена

В СБУ добавили, что во время обысков по местам пребывания предателя были обнаружены технические средства связи и другие вещественные доказательства его сотрудничества с ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Читайте: Экс-депутат от Партии регионов получил 15 лет за наведение российских ударов по Сумской области

Что предшествовало

  • Напомним, в феврале 2025 годаСБУ разоблачила предателя в своих рядах, которого лично задержал глава Службы Василий Малюк.
  • Задержанному чиновнику доложено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
  • Суд избрал меру пресечения Козюре в виде содержания под стражей до 11 апреля. Козюра подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ.
  • Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дмитрий Козюра признал, что сотрудничал с российской ФСБ.

Автор: 

СБУ (20802) пожизненное заключение (80) государственная измена (1697) Козюра Дмитрий (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А подоляка і агрохімія коли отримають підозри? За ракетний удар 22 року по новоявору хтось відповів?
показать весь комментарий
25.06.2026 19:10 Ответить
+4
Тепер, цю скотиняку фсбешну, чекає «важка доля», як і деркача, єфремова, симоненка, мертвечука, бая, мехеди, цемаха, вагнерівців, беркутні!!??
показать весь комментарий
25.06.2026 19:09 Ответить
+4
Пташенята Баканова...
показать весь комментарий
25.06.2026 19:11 Ответить

Загрузка...

 
 