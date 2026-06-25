Пожизненное заключение получил "топ-крыса" ФСБ Козюра, который шпионил в рядах Службы безопасности, — СБУ
Шевченковский районный суд города Киева приговорил к пожизненному заключению бывшего высокопоставленного чиновника — агента ФСБ Дмитрия Козюру, задержанного вследствие беспрецедентной спецоперации под кодовым названием "Крыса" в феврале 2025 года.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что злоумышленником является завербованный врагом бывший руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.
Как выяснило расследование, предатель выполнял задания ФСБ по сбору и передаче данных об осведомленности нашего государства о дислокации и перемещении вооруженных группировок РФ.
Также рашистов интересовала секретная информация об вооружении Сил безопасности и обороны, состоянии объектов критической инфраструктуры, последствиях обстрелов украинских городов, персональные данные о высшем военно-политическом руководстве Украины и другие разведданные.
СБУ использовала предателя в контрразведывательной игре
В процессе многоэтапного документирования преступлений "крысы" СБУ использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала рашистов огромным массивом дезинформации.
Для этого сотрудники украинской спецслужбы круглосуточно контролировали каждый шаг агента с самого начала его шпионской деятельности.
Вербовка ФСБ
Сообщается, что предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение длительного времени он находился в резерве российской спецслужбы, но в конце декабря 2024 года кураторы из РФ возобновили с ним контакты и определили агентурные задачи.
Сотрудники СБУ сразу установили скрытый канал связи "крысы" с вражеской спецслужбой, организованный через "связного" из РФ. Им оказался бывший помощник экс-нардепа от запрещенной Партии регионов.
Также Служба безопасности установила личность и задокументировала преступления куратора агентурной сети ФСБ — Юрия Шаталова.
Для связи с российской спецслужбой "крыса" использовал конспиративную квартиру в Киеве, из которой контактировал с резидентом из РФ с помощью отдельного мобильного телефона и Wi-Fi-роутера.
Государственная измена
В СБУ добавили, что во время обысков по местам пребывания предателя были обнаружены технические средства связи и другие вещественные доказательства его сотрудничества с ФСБ.
По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Что предшествовало
- Напомним, в феврале 2025 годаСБУ разоблачила предателя в своих рядах, которого лично задержал глава Службы Василий Малюк.
- Задержанному чиновнику доложено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- Суд избрал меру пресечения Козюре в виде содержания под стражей до 11 апреля. Козюра подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ.
- Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дмитрий Козюра признал, что сотрудничал с российской ФСБ.
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