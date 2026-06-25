Пожизненное заключение получил "топ-крыса" ФСБ Козюра, который шпионил в рядах Службы безопасности, — СБУ

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к пожизненному заключению бывшего высокопоставленного чиновника — агента ФСБ Дмитрия Козюру, задержанного вследствие беспрецедентной спецоперации под кодовым названием "Крыса" в феврале 2025 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что злоумышленником является завербованный врагом бывший руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.

Как выяснило расследование, предатель выполнял задания ФСБ по сбору и передаче данных об осведомленности нашего государства о дислокации и перемещении вооруженных группировок РФ.

Также рашистов интересовала секретная информация об вооружении Сил безопасности и обороны, состоянии объектов критической инфраструктуры, последствиях обстрелов украинских городов, персональные данные о высшем военно-политическом руководстве Украины и другие разведданные.

Смотрите также: Гражданин РФ, корректировавший удары российских войск, задержан в Запорожской области, — СБУ. ФОТО

СБУ использовала предателя в контрразведывательной игре

В процессе многоэтапного документирования преступлений "крысы" СБУ использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала рашистов огромным массивом дезинформации.

Для этого сотрудники украинской спецслужбы круглосуточно контролировали каждый шаг агента с самого начала его шпионской деятельности.

Вербовка ФСБ

Сообщается, что предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение длительного времени он находился в резерве российской спецслужбы, но в конце декабря 2024 года кураторы из РФ возобновили с ним контакты и определили агентурные задачи.

Сотрудники СБУ сразу установили скрытый канал связи "крысы" с вражеской спецслужбой, организованный через "связного" из РФ. Им оказался бывший помощник экс-нардепа от запрещенной Партии регионов.

Читайте: Российский агент, готовивший теракты в Киеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, — СБУ

Также Служба безопасности установила личность и задокументировала преступления куратора агентурной сети ФСБ — Юрия Шаталова.

Для связи с российской спецслужбой "крыса" использовал конспиративную квартиру в Киеве, из которой контактировал с резидентом из РФ с помощью отдельного мобильного телефона и Wi-Fi-роутера.

Государственная измена

В СБУ добавили, что во время обысков по местам пребывания предателя были обнаружены технические средства связи и другие вещественные доказательства его сотрудничества с ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Читайте: Экс-депутат от Партии регионов получил 15 лет за наведение российских ударов по Сумской области

Что предшествовало