К 10 годам тюрьмы приговорили харьковского бизнесмена, который помогал РФ вести космическую разведку против ВСУ, — прокуратура

В Харькове к 10 годам лишения свободы приговорили директора компании, который сотрудничал с российским военно-космическим сектором и помогал оккупантам вести спутниковую разведку украинских военных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Работал на российский космический сектор

Прокуроры доказали, что 49-летний уроженец Феодосии еще в конце 2014 года получил гражданство РФ.

При этом он возглавлял зарегистрированную в Волгограде компанию, которая работала в сфере метрологии, технического контроля и систем дистанционного зондирования Земли. Предприятие было соисполнителем государственного контракта с корпорацией "Роскосмос" и компанией "Российские космические системы".

После начала полномасштабного вторжения мужчина, находясь в Харькове, продолжил дистанционно управлять предприятием в интересах государства-агрессора.

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Помогал настраивать спутник для выявления позиций ВСУ

В 2023 году Россия вывела на орбиту радиолокационный спутник "Кондор-ФКА №1", который используется Минобороны РФ для круглосуточной разведки украинских военных объектов и выявления позиций Сил обороны.

По данным следствия, осужденный организовал работу подчиненных на специальном тестовом участке в России для калибровки, настройки и корректировки бортового оборудования этого спутника.

Для выполнения работ он также привлек через Telegram харьковского кандидата физико-математических наук, который разрабатывал инструкции по использованию радиолокационных отражателей.

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Оправдывал агрессию РФ

Следствие также установило, что в частной переписке в Telegram мужчина оправдывал российскую агрессию, называл войну внутренним гражданским конфликтом и одобрял оккупацию украинских территорий.

Во время обысков правоохранители изъяли у него российский паспорт, банковские карты РФ, печати российской компании, рубли, а также гранату Ф-1 с взрывателем, которую он незаконно хранил.

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Какой приговор вынес суд

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину не признал, суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, оправдании вооруженной агрессии РФ и незаконном хранении боеприпасов.

Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, запретили в течение 11 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления и оказанием публичных услуг, а также конфисковали имущество.

Как отметили в прокуратуре, сообщник осужденного уже ранее был приговорен. Он полностью признал свою вину и раскаялся.

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