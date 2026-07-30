У Полтаві затримали агента ФСБ, що наводив удари по трасі Полтава-Харків, - СБУ

Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який збирав координати об'єктів Сил оборони на трасі Полтава-Харків для підготовки нових ударів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Агентом ФСБ виявився працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві. За інструкцією російської спецслужби чоловік у позаробочий час сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину. Під час поїздки він відстежував пункти базування та маршрути руху Сил оборони, а також фіксував наслідки ворожих ударів на автомагістралі Полтава-Харків.

Агент передавав окупантам координати військових об'єктів через Google Maps

Виявлені об’єкти він спочатку фіксував на телефонну камеру, а потім позначав їхні координати на гугл-карті для "звіту" перед куратором з РФ.

"Задокументовано, що з метою конспірації фігурант видаляв листування із російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби планували використати зібрані агентом координати для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по Харківській області.

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Під час обшуків вилучили техніку з доказами співпраці з російською спецслужбою

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила ворожий задум, вжила заходів для захисту локацій Сил оборони та затримала підозрюваного за місцем його проживання у Полтаві.

Правоохоронці встановили, що до уваги ФСБ чоловік потрапив після пошуку "легкого заробітку" в Telegram-каналах. Після вербування він створив кілька акаунтів і використовував різні номери телефонів та нікнейми для конспіративного зв'язку зі своїм куратором.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон і комп'ютерну техніку, які, за даними слідства, містять докази співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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