В Полтаве задержали агента ФСБ, наносившего удары по трассе Полтава-Харьков, - СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который собирал координаты объектов Сил обороны на трассе Полтава-Харьков для подготовки новых ударов со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Агентом ФСБ оказался сотрудник одной из известных торговых сетей в Полтаве. По инструкции российской спецслужбы мужчина в нерабочее время садился на рейсовый автобус и направлялся в Харьковскую область. Во время поездки он отслеживал пункты базирования и маршруты движения Сил обороны, а также фиксировал последствия вражеских ударов на автомагистрали Полтава-Харьков.

Агент передавал оккупантам координаты военных объектов через Google Maps

Обнаруженные объекты он сначала фиксировал на камеру телефона, а затем отмечал их координаты на карте Google для "отчета" перед куратором из РФ.

"Документально подтверждено, что в целях конспирации фигурант удалял переписку с российским сотрудником спецслужб после каждого сеанса связи", — отметили в СБУ.

По данным следствия, российские спецслужбы планировали использовать собранные агентом координаты для подготовки новой серии ракетно-бомбовых ударов по Харьковской области.

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В ходе обысков изъяли технику с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой

Контрразведка СБУ своевременно раскрыла вражеский замысел, приняла меры по защите объектов Сил обороны и задержала подозреваемого по месту его проживания в Полтаве.

Правоохранители установили, что мужчина попал в поле зрения ФСБ после поиска "легкого заработка" в Telegram-каналах. После вербовки он создал несколько аккаунтов и использовал разные номера телефонов и никнеймы для конспиративной связи со своим куратором.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон и компьютерную технику, которые, по данным следствия, содержат доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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