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Новости Завербованные агенты ФСБ
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В Полтаве разоблачили агента ФСБ, собиравшую данные для ударов по энергетике, - СБУ

СБУ задержала агентку ФСБ, которая пыталась устроить "блэкаут" в Полтаве

СБУ разоблачила завербованную ФСБ студентку, собиравшую данные об энергообъектах и украинской ПВО в Полтавской области. Ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что фигурантка проводила доразведку вблизи ключевых энергообъектов региона, которые снабжают энергией областной центр и прилегающие районы.

Согласно материалам дела, задержанной оказалась завербованная врагом студентка местного университета. Она попала в поле зрения ФСБ, когда искала "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Собирала координаты энергообъектов и позиций ПВО

После вербовки женщина под видом обычных прогулок обходила Полтаву и прилегающие территории, где фиксировала места расположения объектов энергетической инфраструктуры, по которым российские войска планировали нанести воздушные удары.

Кроме того, она передвигалась по региону на такси, осуществляя фото- и видеофиксацию позиций украинских подразделений противовоздушной обороны.

Девушке грозит пожизненное заключение

Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно раскрыли деятельность агентки и задержали ее.

В ходе обысков правоохранители изъяли смартфоны и компьютерную технику, содержащие доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Тахтаулове (831) СБУ (21298) ФСБ (2001) государственная измена (1745) Полтавская область (1495) Полтавский район (149)
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Топ комментарии
+6
На розмінування!
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27.07.2026 10:26 Ответить
+2
Навіщо? Бах - і її немає... А якщо її посадить за швейну машинку - так вона нашиє купу комплектів польової форми, для ЗСУ... А ще можна запропонувать, за "пляцики" додаткові, сурогатне материнство. Хай народжує дітей, для України, у обмін на зменшення строку ув'язнення... Народить трьох дітей - і вийде з ув'язнення, років через 15-ть... А дітей передавать, на усиновлення, до бездітних сімей, в Україні... (Судячи з фото - "кобила" здорова , зможе з цим справиться...).
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27.07.2026 10:44 Ответить
+2
Це прихильниця оспівування ''русского мира'' антимайданним колективом ''95 кварталу''. Таких вихованців багато в Україні.
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27.07.2026 11:42 Ответить

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