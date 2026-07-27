В Полтаве разоблачили агента ФСБ, собиравшую данные для ударов по энергетике, - СБУ

СБУ разоблачила завербованную ФСБ студентку, собиравшую данные об энергообъектах и украинской ПВО в Полтавской области. Ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что фигурантка проводила доразведку вблизи ключевых энергообъектов региона, которые снабжают энергией областной центр и прилегающие районы.

Согласно материалам дела, задержанной оказалась завербованная врагом студентка местного университета. Она попала в поле зрения ФСБ, когда искала "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Собирала координаты энергообъектов и позиций ПВО

После вербовки женщина под видом обычных прогулок обходила Полтаву и прилегающие территории, где фиксировала места расположения объектов энергетической инфраструктуры, по которым российские войска планировали нанести воздушные удары.

Кроме того, она передвигалась по региону на такси, осуществляя фото- и видеофиксацию позиций украинских подразделений противовоздушной обороны.

Девушке грозит пожизненное заключение

Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно раскрыли деятельность агентки и задержали ее.

В ходе обысков правоохранители изъяли смартфоны и компьютерную технику, содержащие доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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