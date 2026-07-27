У Полтаві викрили агентку ФСБ, яка збирала дані для ударів по енергетиці, - СБУ

СБУ викрила завербовану ФСБ студентку, яка збирала дані про енергооб'єкти та українську ППО в Полтавській області. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони.

За матеріалами справи, затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги ФСБ, коли шукала "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Збирала координати енергооб'єктів та позицій ППО

Після вербування жінка під виглядом звичайних прогулянок обходила Полтаву та прилеглі території, де фіксувала місця розташування об'єктів енергетичної інфраструктури, по яких російські війська планували завдати повітряних ударів.

Крім того, вона пересувалася регіоном на таксі, здійснюючи фото- та відеофіксацію позицій українських підрозділів протиповітряної оборони.

Дівчині загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили діяльність агентки та затримали її.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони та комп'ютерну техніку, які містять докази співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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