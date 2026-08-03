"Кріт" у лавах ЗСУ коригував удари РФ по АЗС на Полтавщині, - СБУ
У лавах ЗСУ викрили агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який наводив наводив ракетно-дронові атаки ворога по Полтавщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Пріоритетною ціллю для "крота" росіяни визначили місцеві автозаправні станції. Також чоловік мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.
Хто працював на ворога?
"Наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. За матеріалами справи, у поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.
Військовий обходив місцевість під час добових звільнень та фотографував місцеві АЗС.
Також агент передав ворогу місце розташування своєї військової частини.
"Крота" затримали за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловіку заггрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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