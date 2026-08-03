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Новини Затримання коригувальників
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"Кріт" у лавах ЗСУ коригував удари РФ по АЗС на Полтавщині, - СБУ

Коригувальника ударів РФ викрили у лавах ЗСУ: подробиці від СБУ

У лавах ЗСУ викрили агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який наводив наводив ракетно-дронові атаки ворога по Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Пріоритетною ціллю для "крота" росіяни визначили місцеві автозаправні станції. Також чоловік мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.

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Хто працював на ворога?

"Наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. За матеріалами справи, у поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.

Військовий обходив місцевість під час добових звільнень та фотографував місцеві АЗС.

Також агент передав ворогу місце розташування своєї військової частини.

"Крота" затримали за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловіку заггрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12775) коригування (195) Полтавська область (1350)
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Топ коментарі
+10
Таких підАрів треба не пожиттєво годувати, а повісити прилюдно і нехай теліпається поки кістки не залишаться. Іншим підАрам наука буде, а їх в Україні ще багато, на жаль...
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03.08.2026 11:12 Відповісти
+6
Мізків.
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03.08.2026 11:15 Відповісти
+4
Саме та такий контингент "опору" агресії пуйло й розраховувало.
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03.08.2026 11:14 Відповісти

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