"Кріт" у лавах ЗСУ коригував удари РФ по АЗС на Полтавщині, - СБУ

У лавах ЗСУ викрили агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який наводив наводив ракетно-дронові атаки ворога по Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Пріоритетною ціллю для "крота" росіяни визначили місцеві автозаправні станції. Також чоловік мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.

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Хто працював на ворога?

"Наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. За матеріалами справи, у поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.

Військовий обходив місцевість під час добових звільнень та фотографував місцеві АЗС.

Також агент передав ворогу місце розташування своєї військової частини.

"Крота" затримали за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловіку заггрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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