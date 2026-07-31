Вчиняли підпали на замовлення РФ: викрито двох підпалювачів, завербованих через онлайн-знайомства, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали ще двох підпалювачів у Запоріжжі, які на замовлення РФ намагалися знищити об’єкт зв’язку та будівлю державної реєстрації актів цивільного стану.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як відбувалося вербування?
Встановлено, що фігуранти діяли порізно, але потрапили до уваги ворога за однаковою схемою – коли шукали знайомства через телеграм-канали. Там на них із фейкових акаунтів виходили "дівчата", які пропонували близькі стосунки.
Згодом запоріжцям телефонували представники російських спецслужб, які видавали себе за співробітників СБУ і повідомляли про "затримання" їхніх онлайн-знайомих за співпрацю з РФ.
У результаті маніпуляцій чоловіки погодилися здійснити підпали в обмін на "звільнення" їхніх подруг з-під варти.
Зазначається, що обох зловмисників затримали протягом доби після вчинення злочинів. Під час обшуків у затриманих вилучено легкозаймисті суміші і смартфони з доказами роботи на ворога.
Що загрожує?
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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