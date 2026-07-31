Вчиняли підпали на замовлення РФ: викрито двох підпалювачів, завербованих через онлайн-знайомства, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали ще двох підпалювачів у Запоріжжі, які на замовлення РФ намагалися знищити об’єкт зв’язку та будівлю державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як відбувалося вербування?

Встановлено, що фігуранти діяли порізно, але потрапили до уваги ворога за однаковою схемою – коли шукали знайомства через телеграм-канали. Там на них із фейкових акаунтів виходили "дівчата", які пропонували близькі стосунки.

Згодом запоріжцям телефонували представники російських спецслужб, які видавали себе за співробітників СБУ і повідомляли про "затримання" їхніх онлайн-знайомих за співпрацю з РФ.

У результаті маніпуляцій чоловіки погодилися здійснити підпали в обмін на "звільнення" їхніх подруг з-під варти.

Зазначається, що обох зловмисників затримали протягом доби після вчинення злочинів. Під час обшуків у затриманих вилучено легкозаймисті суміші і смартфони з доказами роботи на ворога.

Що загрожує?

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.