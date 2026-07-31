Совершали поджоги по заказу РФ: разоблачены два поджигателя, завербованные через онлайн-знакомства, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали в Запорожье еще двух поджигателей, которые по заказу РФ пытались уничтожить объект связи и здание органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как происходила вербовка?

Установлено, что фигуранты действовали по отдельности, но попали в поле зрения врага по одинаковой схеме — когда искали знакомства через Telegram-каналы. Там на них с фейковых аккаунтов выходили "девушки", которые предлагали близкие отношения.

Впоследствии запорожцам звонили представители российских спецслужб, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и сообщали о "задержании" их онлайн-знакомых за сотрудничество с РФ.

В результате манипуляций мужчины согласились устроить поджоги в обмен на "освобождение" их подруг из-под стражи.

Отмечается, что обоих злоумышленников задержали в течение суток после совершения преступлений. В ходе обысков у задержанных изъяли легковоспламеняющиеся смеси и смартфоны с доказательствами работы на врага.

Что им грозит?

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.