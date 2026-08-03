СБУ та Нацполіція заблокували 9 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила дев'ять нових "ухилянтських" схем у різних регіонах України та затримала десятьох організаторів оборудок.

За суми до 21 тисячі доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні документи, допомагали отримати незаконні відстрочки від мобілізації та організовували нелегальне переправлення ухилянтів через державний кордон, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, на Полтавщині викрито одразу дві схеми уникнення призову на підставі підроблених медичних довідок. Організатором однієї із злочинних схем виявився адвокат Ради адвокатів Полтавської області. До оборудки він залучив знайому сімейну лікарку, яка оформлювала ухилянтам підроблені медвисновки із "важкими діагнозами".

Крім цього, затримано лікаря-невропатолога та завідувача одного з відділень місцевої лікарні, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки із подальшим встановленням груп інвалідності. Також фігуранти несанкціоновано втручалися до електронної системи охорони здоров’я та вносили туди недостовірні відомості про результати медоглядів, які фактично не здійснювалися.

У Дніпрі викрито адвоката, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про III групу інвалідності. Для реалізації злочинного задуму юрист використовував особисті зв’язки у військово-лікарській комісії. У подальшому ділок вносив фейкові дані до електронних реєстрів, що дозволяло його клієнтам автоматично продовжити відстрочку від призову через мобільний застосунок "Резерв+".

Також в обласному центрі затримано безробітного, який допомагав ухилянтам отримати документи про нібито непридатність до служби з подальшим "списанням" з військового обліку. Для реалізації оборудки зловмисник використовував своїх родичів, які працюють у медустановах Києва.

На Донеччині контррозвідники СБУ викрили організатора нелегального механізму переправлення ухилянтів через кордон до Євросоюзу. Фігурант підбирав потенційних "клієнтів" через своїх знайомих та на власному авто доставляв їх до західних регіонів.

Далі ухилянтів супроводжували його спільники, які показували їм маршрути втечі за кордон через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів.

У Житомирській області затримано лікаря-кардіолога з Бердичева, який безпідставно оформлював військовозобов’язаних на стаціонарне лікування, щоб створити їм формальні підстави для неявки до ТЦК після отримання повістки. Для реалізації схеми медик вносив до електронної системи охорони здоров’я завідомо неправдиві відомості.

На Черкащині викрито сапера аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС, який за хабарі фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до органів цивільного захисту. Для цього посадовець обіцяв клієнтам вплинути на співробітників кадрового підрозділу, щоб псевдовлаштувати ухилянтів до держустанови з подальшим "бронюванням" від мобілізації.

На Вінниччині викрито клірика однієї з релігійних громад УПЦ, який за 14 тис. доларів США допомагав особам призовного віку уникнути мобілізації. Використовуючи особисті зв’язки в ТЦК, клірик гарантував ухилянтам "вирішити питання" щодо незаконного ухилення від призову.

На Львівщині затримано ділка, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним вступ до місцевого коледжу для отримання відстрочки від мобілізації. Він запевняв, що допоможе із зарахуванням та оформленням документів до ТЦК.

Під час обшуків за місцями проживання, роботи, а також в авто затриманих вилучено мобільні телефони, медичну документацію, банківські картки, чорнові записи із доказами їх незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.















Також читайте: "Кріт" у лавах ЗСУ коригував удари РФ по АЗС на Полтавщині, - СБУ