РФ планирует нанести удары по системам водоснабжения, надеясь, что это измотает общество, - Шмыгаль
Россия будет пытаться разрушить украинскую энергосистему и систему водоснабжения в преддверии зимы.
Об этом в интервью Politico заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
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"Путин хочет добить нашу энергосистему и разрушить экономику и производство оружия. Он также надеется, что зимой наше общество сломается от истощения и будет давить на руководство, чтобы оно подписало капитуляцию", — отметил он.
Издание отмечает, что Украина проводит кампанию дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которая, по словам Шмыгаля, уже вывела из строя около 40% основных нефтеперерабатывающих мощностей России и вызвала ощутимый дефицит топлива в стране.
"Это как двенадцатый раунд боя, и каждый боксер надеется, что первым упадет соперник", — пояснил Шмыгаль.
Министр выразил надежду, что украинские удары, а также санкции союзников заставят российского диктатора Владимира Путина прекратить войну уже этой осенью. Если этого не произойдет, Украину ждет еще одна зима массированных атак России на энергетическую инфраструктуру.
"Сейчас цель России — уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они наносили удары по электро- и теплоснабжению, но даже во время отключений электроэнергии можно было выжить, если были газ и вода. Без воды и канализации выжить больше трех дней чрезвычайно сложно", — подчеркнул Шмыгаль.
Министр энергетики напомнил, что россияне уничтожили или повредили более 80% украинских электростанций.
В то же время Шмыгаль верит, что Украина переживет эту зиму.
"Мы к ней готовы", — подытожил он.
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