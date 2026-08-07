Унаслідок обстрілів є знеструмлення у п’яти областях, через негоду - ще у семи, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів є знеструмлення у п’яти областях, ще у семи без електропостачання залишається 118 населених пунктів через негоду.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 7 серпня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення через обстріли

Так, без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Зазначається, зо відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

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Відключення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається 118 населених пунктів у Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.



"Закликаємо, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію з 10:00 до 23:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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