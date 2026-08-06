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Новини Удари по енергетиці Обстріли Херсона
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Херсон знеструмлено внаслідок нічної атаки: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Херсон без світла після обстрілу: що відомо?

Після нічного російського обстрілу ситуація з електропостачанням у Херсоні залишається складною.

Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ударом ворога було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

"Місто наразі залишається без електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів", - йдеться в повідомленні.

Глава області закликав херсонців не перевантажувати мережу, щоб пришвидшити процес відновлення.

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"Будь ласка, не вмикайте одразу енерговитратні прилади. Насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання", - додав він.

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Автор: 

обстріл (36050) Херсон (3762) енергетика (3535) відключення світла (1362) Херсонська область (6875) Херсонський район (1004)
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