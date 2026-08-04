"Сигналізував, що просто продаю овочі": чоловік, який вижив у Херсоні, розповів про полювання російського дрона. ВIДЕО

Чоловік, який вижив в Херсоні після удару російського дрона, розповів про деталі інциденту. Він сигналізував оператору БпЛА, що просто продає овочі, втім російські окупанти, які керували дроном у режимі реального часу, влаштували полювання на чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бутусов плюс".

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Деталі атаки на цивільного продавця

Пан Юрій розповів, що зранку він приїхав до Херсона продавати овочі. Поруч була дружина. Вони тільки почали розкладати товар, коли над ними завис російський безпілотник.

Жінка встигла відбігти. А за чоловіком дрон почав справжнє полювання. Близько хвилини він кружляв навколо авто. Оператор прекрасно бачив, що його ціль - цивільна людина.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ влаштували полювання дроном на беззбройного продавця на ринку в Херсоні.

Сибіга закликав світ до міжнародного правосуддя після публікації відео.

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