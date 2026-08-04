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Новини Обстріли Херсона
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Полювання БпЛА РФ на продавця у Херсоні: Сибіга закликав світ до міжнародного правосуддя

удар по чоловіку в Херсоні

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар російського дрона по цивільному у Херсоні та назвав ключові умови для досягнення тривалого миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Воєнний злочин вимагає справедливого правосуддя

За його словами, цей варварський російський воєнний злочин у Херсоні вимагає міжнародного засудження та правосуддя, однак тисячі подібних злочинів так і не потрапляють у поле зору громадськості.

"Це свідома й системна російська стратегія. Вони точно знають, що роблять. Садист, який керує цим дроном, чудово усвідомлює, що цілиться в цивільну людину. Це жахливе відео доводить, що російські варвари намагатимуться повторити свої геноцидні звірства в Бучі всюди, куди зможуть дотягнутися", - наголошує Сибіга.

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"Тривалий мир вимагає всеосяжного правосуддя за такі жахливі злочини, потужного пакета оборони та стримування для України, а також надійної, гарантованої безпеки для нашого народу", - додає український міністр.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ влаштували полювання дроном на беззбройного продавця на ринку в Херсоні.

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Херсон (3753) Сибіга Андрій (1080) воєнні злочини (2045) Херсонська область (6865) Херсонський район (997)
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