Полювання БпЛА РФ на продавця у Херсоні: Сибіга закликав світ до міжнародного правосуддя
Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар російського дрона по цивільному у Херсоні та назвав ключові умови для досягнення тривалого миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Воєнний злочин вимагає справедливого правосуддя
За його словами, цей варварський російський воєнний злочин у Херсоні вимагає міжнародного засудження та правосуддя, однак тисячі подібних злочинів так і не потрапляють у поле зору громадськості.
"Це свідома й системна російська стратегія. Вони точно знають, що роблять. Садист, який керує цим дроном, чудово усвідомлює, що цілиться в цивільну людину. Це жахливе відео доводить, що російські варвари намагатимуться повторити свої геноцидні звірства в Бучі всюди, куди зможуть дотягнутися", - наголошує Сибіга.
"Тривалий мир вимагає всеосяжного правосуддя за такі жахливі злочини, потужного пакета оборони та стримування для України, а також надійної, гарантованої безпеки для нашого народу", - додає український міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ влаштували полювання дроном на беззбройного продавця на ринку в Херсоні.
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