Охота БПЛА РФ на продавца в Херсоне: Сибига призвал мир к международному правосудию

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал удар российского дрона по гражданскому объекту в Херсоне и назвал ключевые условия для достижения прочного мира.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Военное преступление требует справедливого правосудия

По его словам, это варварское российское военное преступление в Херсоне требует международного осуждения и правосудия, однако тысячи подобных преступлений так и не попадают в поле зрения общественности.

"Это сознательная и системная российская стратегия. Они точно знают, что делают. Садист, управляющий этим дроном, прекрасно осознает, что целится в мирного человека. Это ужасное видео доказывает, что российские варвары будут пытаться повторить свои геноцидные зверства в Буче везде, куда смогут дотянуться", - подчеркивает Сибига.

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"Устойчивый мир требует всеобъемлющего правосудия за такие ужасные преступления, мощного пакета мер по обороне и сдерживанию для Украины, а также надежной, гарантированной безопасности для нашего народа", - добавляет украинский министр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ устроили охоту с помощью дрона на безоружного продавца на рынке в Херсоне.

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