Пытали, насиловали и морили холодом пленных: идентифицированы двое российских садистов из колонии №7 во Владимирской области РФ. ВИДЕО

Генеральная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения двум российским палачам, которые превратили содержание украинских военнопленных и гражданских заложников в исправительной колонии № 7 (поселок Пакино Владимирской области РФ) в систематический ад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подозреваемыми являются сотрудник медицинской части учреждения Вячеслав Черданцев по прозвищу "Коновал" и завербованный администрацией заключенный колонии Ярослав Кириллов по прозвищу "Ярик".

Совместное расследование прокуроров Офиса ГПУ и журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода) установило, что в этом учреждении пытки, сексуальное насилие, психологическое давление и медицинский садизм были не единичными случаями, а четко отлаженной системой.

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Пытки под прикрытием "медицинской помощи"

Медик Черданцев ("Коновал") использовал свою профессию и служебное положение для издевательств и давления на людей. Главной целью пыток было сломить волю украинцев, заставить их принять российское гражданство или подписать ложные показания для пропагандистских СМИ.

По данным следствия, подозреваемые совершили следующие военные преступления:

Медицинский садизм: больным пленным принципиально не предоставляли лекарств, создавая условия для стремительного ухудшения здоровья и обострения хронических заболеваний.

Сознательное заражение: Людей раздевали и часами держали на холоде. Больных инфекционными заболеваниями содержали вместе со здоровыми, чтобы стимулировать вспышки инфекций в камерах.

Сексуализированное насилие: пленных подвергали физическому и психологическому насилию сексуального характера.

Избиения за любую просьбу: просьбы о предоставлении базовой медицинской помощи или отказ выполнять абсурдные требования администрации карались немедленными жестокими избиениями и новыми унижениями непосредственно в медчасти или на глазах у других пленных.

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Заключенный Ярослав Кириллов ("Ярик"), привлеченный руководством колонии к "грязной работе", пытал украинцев ради повышения собственного статуса в тюремной иерархии и лояльности со стороны администрации.

"Для РФ насилие является составной частью государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности. "Коновал" и "Ярик" в ней — исполнители, каждый на своем уровне, каждый в рамках, определенных руководством", — отмечают в Офисе генерального прокурора.

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Правовая квалификация

На основании собранных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, а также в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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