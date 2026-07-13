Более 90% украинских пленных подвергались пыткам, РФ удерживает не менее 1878 гражданских лиц, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в Брюсселе, принял участие в тематическом мероприятии высокого уровня, посвященном поддержке со стороны ЕС усилий Украины по освобождению украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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РФ незаконно удерживает не менее 1878 украинских гражданских лиц

Министр сообщил, что на данный момент Украина документально подтвердила факты незаконного удержания не менее 1 878 гражданских лиц. Он также отметил, что на самом деле эта цифра, несомненно, значительно выше.

Сибига отметил, что Россия превратила похищения, пытки и незаконное заключение гражданских лиц в системный и сознательный инструмент своей войны. Тысячи украинцев остаются в неволе, лишенные своих прав, достоинства, а зачастую - и самой человечности.

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Пытки, застенки и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях

Министр привел присутствующим свидетельства того, что пыточные существовали в каждом крупном населенном пункте Украины, находившемся под оккупацией. Только в освобожденном Херсоне было выявлено 20 таких мест.

По данным ООН, более 90% украинских пленных подвергались пыткам или жестокому обращению.

"Наших людей избивают, подвергают пыткам электрическим током, держат в темноте и длительной изоляции, заставляют находиться в мучительных позах, лишают еды, воды и медицинской помощи, угрожают убийством членов их семей, инсценируют казни и применяют сексуальное насилие", - отметил министр.

Глава МИД обратил внимание, что крымские татары по-прежнему остаются одной из самых многочисленных групп среди незаконно удерживаемых гражданских лиц - около 180 человек.

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Министр напомнил о сложной гуманитарной ситуации в Олешках, Голой Пристани, Збурьевке и Новой Збурьевке, где более двух тысяч мирных жителей выживают без надлежащего доступа к воде, еде и жизненно необходимым лекарствам.

Украина работает совместно с ООН и Международным комитетом Красного Креста над созданием маршрутов для эвакуации, в то время как Россия не позволяет людям покинуть оккупированную территорию.

"Призываю вас использовать все свое влияние, чтобы помочь обеспечить гуманитарный коридор. Для многих людей там время может измеряться не днями, а часами", - подчеркнул он.

Похищение украинских детей

Сибига отдельно обратил внимание на проблему похищения Россией украинских детей, а также на незаконное удержание уже более четырех лет трех бывших сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды.

Министр отметил проблему отсутствия в действующем гуманитарном праве действенного механизма, который позволил бы заставить государство-агрессора освободить незаконно удерживаемых гражданских лиц во время войны.

"Проблема заключается не только в жестокости России. Она также заключается в пробелах международного права", - отметил он.

В этом контексте он напомнил о создании в прошлом году Международной платформы по прогрессивному развитию международного гуманитарного права. Он пригласил партнеров присоединиться к ее работе с целью разработки конкретных изменений, которые укрепят международное гуманитарное право и контроль за его соблюдением.

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Давление на РФ

Глава МИД призвал усилить международное давление, в частности - ввести персональные санкции против всех причастных к сфабрикованным делам, а также против тех, кто руководит местами незаконного содержания и пыточными.

Международный комитет Красного Креста должен восстановить полный и беспрепятственный доступ ко всем украинским гражданским заложникам и военнопленным. Украина ожидает, что столицы государств-партнеров усилят давление на Москву, чтобы восстановить возможность Организации выполнять свой мандат.

Сибига также призвал коллег создать обязательный международный механизм защиты и возвращения гражданских заложников.

"Их судьба не может оставаться на усмотрение государства-агрессора", - добавил он.

Не менее важной остается международная поддержка созданных Украиной специализированных программ медицинского лечения, психологической помощи и реабилитации для людей, возвращающихся домой.

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"Россия стремится лишить наших людей человечности. И наш общий человеческий долг - доказать России, что ей это не удастся. Освобождение незаконно задержанных гражданских лиц должно стать частью всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Наша общая ответственность заключается в том, чтобы вернуть каждого мирного жителя домой, обеспечить справедливость для каждой жертвы и доказать, что ни один террористический режим не может быть сильнее международной солидарности и верховенства права", - подчеркнул Сибига.