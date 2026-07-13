Понад 90% українських полонених зазнали катувань, РФ утримує щонайменше 1878 цивільних, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перебуваючи в Брюсселі, взяв участь у тематичному заході високого рівня, присвяченому підтримці ЄС зусиль України щодо звільнення українських цивільних громадян, яких Росія незаконно утримує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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РФ незаконно утримує щонайменше 1878 українських цивільних

Міністр поінформував, що станом на зараз Україна документально підтвердила факти незаконного утримання щонайменше 1 878 цивільних осіб. Він також зауважив, що насправді ця цифра, безперечно, є значно більшою.

Сибіга зазначив, що Росія перетворила викрадення, катування та незаконне ув’язнення цивільних на системний і свідомий інструмент своєї війни. Тисячі українців залишаються в неволі, позбавлені своїх прав, гідності, а часто - і самої людяності.

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Катування, катівні та гуманітарна ситуація на окупованих територіях

Міністр навів присутнім свідчення, що катівні існували в кожному великому населеному пункті України, який перебував під окупацією. Лише у звільненому Херсоні було виявлено 20 таких місць.

За даними ООН, понад 90% українських полонених зазнали катувань або жорстокого поводження.

"Наших людей б'ють, катують електричним струмом, тримають у темряві та тривалій ізоляції, змушують перебувати у болісних позах, позбавляють їжі, води та медичної допомоги, погрожують убивством членів їхніх родин, інсценують страти та застосовують сексуальне насильство," - зазначив міністр.

Глава МЗС звернув увагу, що кримські татари й досі залишаються однією з найбільших груп серед незаконно утримуваних цивільних - близько 180 осіб.

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Міністр нагадав про складну гуманітарну ситуацію в Олешках, Голій Пристані, Збур'ївці та Новій Збур'ївці, де понад дві тисячі мирних жителів виживають без належного доступу до води, їжі та життєво необхідних ліків.

Україна працює разом з ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста над створенням маршрутів для евакуації, в той час як Росія не дозволяє людям покинути окуповану територію.

"Закликаю вас використати весь свій вплив, щоб допомогти забезпечити гуманітарний коридор. Для багатьох людей там час може вимірюватися не днями, а годинами", - наголосив він.

Викрадення українських дітей

Сибіга окремо звернув увагу на проблему викрадення Росією українських дітей, а також на незаконне утримання вже протягом понад чотирьох років трьох колишніх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди.

Міністр відзначив проблему відсутності дієвого механізму у чинному гуманітарному праві, який дозволив би примусити державу-агресора звільнити незаконно утримуваних цивільних під час війни.

"Проблема полягає не лише в жорстокості Росії. Вона також полягає у прогалинах міжнародного права", - зауважив він.

У цьому контексті він нагадав про започаткування минулоріч Міжнародної платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права. Він запросив партнерів приєднатися до її роботи задля розробки конкретних змін, які посилять міжнародне гуманітарне право та контроль за його дотриманням.

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Тиск на РФ

Глава МЗС закликав посилити міжнародний тиск, зокрема запровадити персональні санкції проти усіх причетних до сфабрикованих справ, а також проти тих, хто керує місцями незаконного утримання та катівнями.

Міжнародний комітет Червоного Хреста має відновити повний і безперешкодний доступ до всіх українських цивільних заручників і військовополонених. Україна очікує, що столиці держав-партнерів посилять тиск на Москву, щоб відновити можливість Організації виконувати свій мандат.

Сибіга також закликав колег створити обов'язковий міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників.

"Їхня доля не може залишатися на розсуд держави-агресора", - додав він.

Не менш важливою залишається міжнародна підтримка створених Україною спеціалізованих програм медичного лікування, психологічної допомоги та реабілітації для людей, які повертаються додому.

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"Росія прагне позбавити наших людей людяності. І наш спільний людський обов'язок - довести Росії, що їй це не вдасться. Звільнення незаконно затриманих цивільних має бути частиною всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Наша спільна відповідальність полягає у тому, щоб повернути кожну цивільну людину додому, забезпечити справедливість для кожної жертви та довести що жоден терористичний режим не може бути сильнішим за міжнародну солідарність та верховенство права", - наголосив Сибіга.