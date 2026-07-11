Підозра воєнним злочинцям РФ: за сприяння ГУР встановлено ще двох катів українських військовополонених. ФОТО

За сприяння ГУР МО України та процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та слідчі Головного слідчого управління СБУ встановили ще двох російських воєнних злочинців, причетних до нелюдських катувань українських військовополонених ― лікаря колонії №7 Вячеслава Чєрданцева на прізвисько Коновал та в’язня цієї колонії, громадянина РФ Ярослава Кірілова.

Встановлено, що з жовтня 2022 року вказані воєнні злочинці систематично катували українських військовополонених, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Крім того росіяни скоювали щодо полонених сексуальне насильство, жорстоко принижували людську гідність

У межах розслідування задокументовано випадок зґвалтування військовополоненого стороннім предметом, а також інші епізоди знущань.

Задокументовані факти тортур, нелюдського поводження, зґвалтування та інших форм сексуального насильства є грубими порушеннями Женевських конвенцій та, відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, кваліфікуються як воєнні злочини.

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