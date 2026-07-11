Подозрение военным преступникам РФ: при содействии ГУР установлены ещё 2 палача украинских военнопленных. ФОТО

При содействии ГУР МО Украины и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователи Главного следственного управления СБУ установили личности ещё двух российских военных преступников, причастных к бесчеловечным пыткам украинских военнопленных — врача колонии № 7 Вячеслава Черданцева по прозвищу "Коновал" и заключенного этой колонии, гражданина РФ Ярослава Кирилова.

Установлено, что с октября 2022 года указанные военные преступники систематически пытали украинских военнопленных, пишет Цензор.НЕТ.

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Кроме того, россияне совершали в отношении пленных сексуальное насилие, жестоко унижали человеческое достоинство

В рамках расследования задокументирован случай изнасилования военнопленного посторонним предметом, а также другие эпизоды издевательств.

Задокументированные факты пыток, бесчеловечного обращения, изнасилования и других форм сексуального насилия являются грубыми нарушениями Женевских конвенций и, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, квалифицируются как военные преступления.

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