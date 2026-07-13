Катували, ґвалтували та морили холодом полонених: ідентифіковано двох російських садистів із колонії №7 у Володимирській області РФ. ВIДЕО

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом російським катам, які перетворили утримання українських військовополонених та цивільних заручників у виправній колонії № 7 (селище Пакіно Володимирської області РФ) на систематичне пекло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підозрюваними є працівник медичної частини установи В'ячеслав Черданцев на прізвисько "Коновал" та завербований адміністрацією ув'язнений колонії Ярослав Кирилов на прізвисько "Ярик".

Спільне розслідування прокурорів Офісу ГПУ та журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) встановило, що в цій установі катування, сексуалізоване насильство, психологічний тиск та медичний садизм були не поодинокими випадками, а чітко налагодженою системою.

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Катування під прикриттям "медичної допомоги"

Медик Черданцев ("Коновал") використовував свій фах та посадове становище для знущань і тиску на людей. Головною метою катувань було зламати волю українців, змусити їх прийняти російське громадянство або підписати неправдиві свідчення для пропагандистських медіа.

За даними слідства, підозрювані вчиняли такі воєнні злочини:

Медичний садизм: Хворим полоненим принципово не надавали ліків, створюючи умови для стрімкого погіршення здоров'я та загострення хронічних хвороб.

Свідоме зараження: Людей роздягали та годинами тримали на холоді. Хворих на інфекційні захворювання утримували разом із здоровими, аби стимулювати спалахи інфекцій у камерах.

Сексуалізоване насильство: Полонених піддавали фізичному та психологічному насильству сексуального характеру.

Побиття за будь-яке звернення: Прохання про надання базової медичної допомоги чи відмова виконувати абсурдні вимоги адміністрації каралися негайними жорстокими побоями та новими приниженнями безпосередньо в медчастині чи на очах у інших бранців.

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В'язень Ярослав Кирилов ("Ярик"), залучений керівництвом колонії до "брудної роботи", катував українців задля підвищення власного статусу в тюремній ієрархії та лояльності з боку адміністрації.

"Для РФ насильство є складовою державної політики, спрямованої на знищення української ідентичності. "Коновал" і "Ярик" у ній - виконавці, кожен на своєму рівні, кожен у межах, які визначило керівництво", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

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Правова кваліфікація

На основі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, а також інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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