СБУ та ОГП відкрили справу проти начальника Генштабу РФ Герасимова за воєнні злочини
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За даними слідства, російський генерал безпосередньо причетний до організації масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема до повітряної атаки на Київ і Київську область 2 липня.
Унаслідок цього обстрілу загинули та постраждали мирні жителі, а також були зруйновані й пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також об'єкти соціальної інфраструктури.
Слідство встановлює роль Герасимова в організації ударів
За інформацією СБУ, за вказівками Герасимова підпорядковані йому підрозділи планують, готують і здійснюють повітряні удари по території України із застосуванням стратегічної авіації, кораблів-ракетоносіїв, оперативно-тактичних ракетних комплексів, а також ракет типів "Х", "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон" і ударних безпілотників типу Shahed/"Герань".
У спецслужбі наголошують, що систематичні атаки Росії на цивільні об'єкти є прямим порушенням статей 51 і 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
Герасимова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, а також віддання наказів про вчинення таких дій.
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