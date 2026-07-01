Вбивство судмедексперта Федора Здебського та закатований підприємець в Ізюмі: троє окупантів отримали вироки

Суд виніс вироки трьом російським окупантам, які під час захоплення Ізюма вбили 70-річного судово-медичного експерта Федора Здебського та закатували місцевого підприємця. Один із військових отримав довічне ув’язнення, ще двоє — по 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину трьох російських окупантів, які під час захоплення Ізюма вбивали місцевих жителів за проукраїнську позицію.

Убивство судмедексперта в Ізюмі

Один із засуджених - російський військовий, командир бойової машини 27 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1 танкової армії зс рф.



У травні 2022 року він прийшов до патологоанатомічного відділення лікарні в Ізюмі. Там перебував 70-річний судово-медичний експерт Федір Здебський.



Після початку повномасштабного вторгнення він залишився в місті та допомагав оформлювати документи для родин загиблих українських захисників.



Коли російський військовий назвався "племінником Кадирова", Федір Здебський відкрито сказав йому: "Хто вас сюди кликав? Вас тут ніхто не чекав".

Після цього окупант убив його.

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Закатували до смерті підприємця в Ізюмі

Прокурори також довели причетність цього ж російського військового до ще одного вбивства. Разом із двома бойовиками "лнр" він викрав 57-річного місцевого підприємця, незаконно утримував його, катував, а згодом убив. Чоловіка поховали під номером 311 на території масового захоронення в Ізюмі.



За порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, російського військового засуджено до довічного позбавлення волі.



Двох бойовиків "лнр" засуджено до 15 років ув’язнення. Прокуратура не погоджується з таким покаранням і готує апеляцію - наполягатиме на довічному.

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"Це ще один вирок за злочини окупантів проти цивільних на Харківщині.

Робота з притягнення винних до відповідальності триває", - наголосили в прокуратурі.