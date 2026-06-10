Командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році: СБУ оголосила підозру двом генералам РФ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох керівників збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по адмінбудівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року.

Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

генерал-лейтенант Михайло Зусько – командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

полковник Микола Горайчук – на той час тимчасово виконуючий обов’язки командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Для здійснення повітряної атаки ворог застосував крилату ракету "класу "земля-земля" з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався у тимчасово окупованому Криму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зуську та Горайчуку про підозру, - порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру російському генералу армії Олександру Дворнікову – колишньому командувачу Південного військового округу збройних сил РФ, який дав наказ здійснити ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської обласної ради.

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