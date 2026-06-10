Командовали ударом по Николаевскому облсовету в 2022 году: СБУ объявила подозрение двум генералам РФ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении двух руководителей вооруженных группировок РФ, организовавших авиаудар по административному зданию Николаевского областного совета 29 марта 2022 года.
Тогда в результате вражеской атаки погибли 36 человек. Еще 38 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Цензор.НЕТ.
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Кроме того, во время взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские автомобили.
Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались:
- генерал-лейтенант Михаил Зусько – командир 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ;
- полковник Николай Горайчук – на тот момент временно исполняющий обязанности командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.
Для осуществления воздушной атаки враг применил крылатую ракету "класса "земля-земля" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который базировался во временно оккупированном Крыму.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Зуску и Горайчуку о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Продолжаются комплексные меры по наказанию военных преступников РФ.
Напомним, что в феврале 2025 года следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении российскому генералу армии Александру Дворникову – бывшему командующему Южным военным округом вооруженных сил РФ, который отдал приказ нанести ракетный удар по административному зданию Николаевского областного совета.
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