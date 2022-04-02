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Число жертв после обстрела Николаевской ОГА возросло до 36, погибла секретарь Кима

миколаїв

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбежки погибла секретарь председателя ОВА Виталия Кима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кима.

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Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким сообщил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее в металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления находящимся на территории Николаевской области российским оккупационным войскам.

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Николаев (2141) обстрел (26942) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+13
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02.04.2022 19:29
+12
І ця падла ще щось там бовкала, що орки думали що він там знаходиться. Піарився відосиками на крові. Реально областю керує не він, а військова адміністрація на чолі з генералом.
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02.04.2022 19:27
+11
Кім просто дурачок вийобував--. Думав що ракети в його сторону не полетять. Жаль. що через його стібон потерпіли невинні люди.
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02.04.2022 19:18
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Пріорітетна ціль, чому не була організована дистанційна робота або не передислоковано службовців до сховищ?
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02.04.2022 19:04 Ответить
я вначале тоже повелся на этого рапиареного корейца... теперь видно цену его видосикам
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02.04.2022 19:11 Ответить
он просто мудак - взял и подставил своих людей а сам в это время ночевал в своем бункере - еще и улыбается после обстрелов на своих видосиках
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02.04.2022 20:54 Ответить
Кім...да прибуде з тобою сила силенна яка знищить орків.БОГ вам в поміч.
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02.04.2022 19:11 Ответить
Тільки якого хрєна люди були на робочих місцях, а не на удальонці!???!
Тіктокєру айкосів було шкода, а не людей!
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02.04.2022 20:37 Ответить
Кім просто дурачок вийобував--. Думав що ракети в його сторону не полетять. Жаль. що через його стібон потерпіли невинні люди.
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02.04.2022 19:18 Ответить
что? потерпiли ? они погибли - а не потерпiли ..
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02.04.2022 20:55 Ответить
І ця падла ще щось там бовкала, що орки думали що він там знаходиться. Піарився відосиками на крові. Реально областю керує не він, а військова адміністрація на чолі з генералом.
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02.04.2022 19:27 Ответить
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02.04.2022 19:29 Ответить
Тогда почему этот генерал допустил, что воины спали в казарме, когда их накрыли ракетами?
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02.04.2022 21:43 Ответить
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02.04.2022 19:27 Ответить
Це па**о самозакохане і розпіарене вже більше не збирає під час війни усіх працівників в ОДА???? А то ж як це не на робочому місці. Урод!
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02.04.2022 19:51 Ответить
Ким приарщик, но виновата рашка, да эти люди должны были думать чем сидеть в опасном обьекте
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03.04.2022 02:55 Ответить
 
 