Число жертв после обстрела Николаевской ОГА возросло до 36, погибла секретарь Кима

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбежки погибла секретарь председателя ОВА Виталия Кима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кима.

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Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким сообщил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее в металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления находящимся на территории Николаевской области российским оккупационным войскам.

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