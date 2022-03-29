В Николаеве появится Мариупольская улица вместо Московской

Улицу Московскую в Николаеве переименуют в Мариупольскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Николаева Иван Смиренский.

"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а процветающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины", - отметил Смиренский.

Также смотрите: Момент попадания крылатой ракеты в Николаевскую ОГА. ВИДЕО камер наблюдения