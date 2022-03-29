В Николаеве появится Мариупольская улица вместо Московской
Улицу Московскую в Николаеве переименуют в Мариупольскую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Николаева Иван Смиренский.
"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а процветающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины", - отметил Смиренский.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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+8 Ksenia VB
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І сир кацапський зник.
Ненавиджу ці російські назви!