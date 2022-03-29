Момент попадания крылатой ракеты в Николаевскую ОГА. ВИДЕО камер наблюдения
Момент попадания крылатой ракеты в помещение Николаевской ОГА зафиксировали камеры наблюдения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким.
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Ну, а зброю нам чомусь повинні були надавати інші країни, якім чомусь це було більше потрібно ніж зеленій владі.
Википедия:
23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-8 [8]
20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-9 [9] .
15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-10 [10] .
На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси https://ru.wikipedia.org/wiki/Tatra Tatra .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-11 [11]
Вплоть до вторжения орков 24.02 НЕ закупали бронежилеты и соляру для армии, постоянно отдыхали на курортах, посылали нах Запад и требовали "не нагнетать".
Сгинь тварь рашистская!
Википедия:
Бюджет
3,7 млрд $ (2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-3 [3]
5,5 млрд $ (2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4]
9,7 млрд $ (2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-5 [5]
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/14/137281/chyselnist-zsu_ru_large.png
Я читал (сейчас уже не вспомню где), что до конца 2021 в армию поступил первый дивизион нептунов.
https://www.youtube.com/watch?v=PBXn7CliKao
схера у тебя к нему "доверия как то побольше"? он тебе отчитывался хоть раз о собранных деньгах? ты знаешь сколько в таких фондах воруется денег?
А все производственные мощности "Луча" задействованы в основном на производство расходников - РК-3К, РК-2С и их ОФ модификаций ....
После сорванного и саботированного высшим политическим руководством страны ДОЗа в 2020 году, в начале 21-го года, не смотря на неполное финансирование заказа (был перечислен только авансовый платеж, которого недостаточно для завершения работ) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на предприятии уже начали работать над его созданием и планировали передать Минобороны первый дивизион в первом квартале 2022 года. Но денег вообще *** дали, потому что битум и майские шашлыки, и передача первого дивизиона в свете нынешнего вторжения превратилась в осенний мираж 22-года.
Не смотрите ролики всяких алин и снежан, которые о проблематике вопроса представления зелёного не имеют, и не видят разницы между "принят на вооружение", "находится в серийном производстве" и "встал на боевое дежурство". У нас только в конце этого января начались ходовые испытания всех систем ПУ на новом шасси Tatra Т815.
И если бы у нас был готов хотя бы один дивизион, подготовлен личный состав, отлажено программное обеспечение и система управления огнём, и накоплено хоть какое-то количество готовых Р-360, то нашим пограничника не пришлось бы посылать корабль на***, а просто "быков" получил бы в борт одну Р-360, клейстер мацква выловил бы оставшиеся на поверхности тушки, и ***** бы на базу. А остальные корыта не подходили бы к Одессе на дистанцию выстрела из артиллерийского орудия.
В общем, до осени про "нептуны" можете просто забыть. А если в нынешней ситуации мы что-то и узнаем о "Нептуне", то только после первого очевидного его применения. Пока можем асфальтом кидаться.
А даже если кто-то что-то знает в своей узкой компетенции, то об этом на этой помойке писать не будет. Осинт-разведку никто не отменял.
А Мста Как Мста. Обычная неповоротливая медленная САУ советского разлива. Они у нас тоже есть. Трофейные пополнят дивизионы. Дальность - те же 30 км, что и у Гиацинтов.
Это удар по престижу прежде всего ,особенно перед переговорами и рассказами ,что из 70 ракет долетело только 8
срана кацапо-орда ! сраний рюзьгемiр !
щоб вони всi повиздихали.