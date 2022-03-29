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Новости Война
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В результате обстрела Николаева разрушена секция 9-этажного здания ОГА, 9 человек освобождены из-под завалов, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

миколаїв

Войска РФ сегодня утром обстреляли девятиэтажное административное здание в Николаеве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро не такое доброе, но разбираемся, спасаем. Мерзавцы редкостные... дождались, пока выйдут люди на работу, ударили в жилое здание. А я проспал... Но повезло", - сказал он.

По словам Кима, сейчас идет спасательная операция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Произошла ракетная атака по объекту возле Никополя. Без жертв, - глава РГА Евтушенко

Как позже отметили в пресс-центре ГСЧС: "29 марта около 08:45 в г. Николаев в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажи, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам"

Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 ед. техники.

Позже Виталий Ким уточнил, что враг попал в здание Николаевской ОГА.

"Большинство чудом спаслись. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищут 8 гражданских людей и 3 военных. 

В результате обстрела Николаева разрушена секция 9-этажного здания ОГА, 9 человек освобождены из-под завалов, - ГСЧС 01

Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27016) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+9
Пошукайте в інтернеті про проект "Грім". Чим все закінчилось
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29.03.2022 10:21
+7
А по складу кацапских ракет в беларуских Калинковичах когда удар будет? Или по любым другим пусковым установкам в бульбандии с которых идет обстрел Украины. Объясните мне как украинскому обывателю в чем сакральный смысл не отвечать на удар.
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29.03.2022 10:06
+6
Смерть цапам!Цапи не мають право на життя!
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29.03.2022 10:04
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Точніше - це був авіаудар, але для постраждалих це не має жодної різниці. Незрозуміло тільки, чому не спрацювало попередження.. https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269792
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29.03.2022 09:49 Ответить
Вася не теренди. Он хай краще СБУ з'ясовує як ракета майже у вікно приймальної залетіла.
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29.03.2022 10:10 Ответить
это была крылатая ракета, фото от Кима
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29.03.2022 11:14 Ответить
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29.03.2022 12:18 Ответить
Российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".
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29.03.2022 09:54 Ответить
А по складу кацапских ракет в беларуских Калинковичах когда удар будет? Или по любым другим пусковым установкам в бульбандии с которых идет обстрел Украины. Объясните мне как украинскому обывателю в чем сакральный смысл не отвечать на удар.
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29.03.2022 10:06 Ответить
бялоруси сильно жаліються шо ми їх не любимо..образились на Зеленського..
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29.03.2022 10:11 Ответить
Скорее всего нечем достать. У нас нет дальнобойных средств более чем 120-150 км. Была бы хоть одна возможность бахнуть в скопление техники по какому-нибудь военному аэродрому Беларуси - обязательно бы бахнули, более чем уверен.
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29.03.2022 10:13 Ответить
Немає ніякої технічної проблеми разхерачить будь які цілі на території білорусі, але наш дебілушка заявив що не будуть переносити війну на територію паРаші та белорусі. Щодо білорусі це якось можна зрозуміти щоб не давати причину повномоштабно вступити у війну на боці ворога. Але щодо паРаші - це повний дебілізм.
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29.03.2022 10:38 Ответить
Что за бред? Кто и где такое заявлял? Вот уже в Белгороде что-то наши ******.
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30.03.2022 00:13 Ответить
З літака теж ніяк не можливо? диверсія у тилу ворога теж виключається? чи політичної волі нема?
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29.03.2022 14:08 Ответить
З літака нікак. То на смерть пілота посилати. ССО можливо, але малоймовірно.
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29.03.2022 14:21 Ответить
По крайней мере, белорусские партизаны уже попортили жд сообщение с Украиной и с территории Беларуси через жд пути вроде как уже нельзя доставить военную технику.
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30.03.2022 00:15 Ответить
Смерть цапам!Цапи не мають право на життя!
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29.03.2022 10:04 Ответить
Украина делала баллистические ракеты неужели невозможно изготовить ракету дальностью полёта 300-500км.Даже Иран имеет ракеты с дальностью полёта более 1000км.
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29.03.2022 10:16 Ответить
Пошукайте в інтернеті про проект "Грім". Чим все закінчилось
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29.03.2022 10:21 Ответить
Якщо я правильно зрозумів, то з недофінансувааням в останні 3 роки закінчився проект нічим(
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29.03.2022 11:11 Ответить
То все закінчилось, шашликами, виборами по приколу, масовим поверненням ригів на Україну, дорогами і іншим лайном. Також закриттям проектів і зриву оборонних замовлень
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29.03.2022 12:59 Ответить
Мы конечно можем увеличить расходы на армию, но тогда нам придется перестать строить дороги (с)
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29.03.2022 12:51 Ответить
Москалі зляться - Миколаїв відбився , взяти не вдалося
Тепер мстяться , за поразку піхотинців з танкістами
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29.03.2022 10:41 Ответить
хотели Кима убить, подлые руссофашысты
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29.03.2022 10:43 Ответить
Ага. А він саме "проспав". Чудом врятувавсі...
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29.03.2022 13:20 Ответить
Схоже Кім таки дістав орків,розхірячили від безсилля Миколяївську ОДА
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29.03.2022 11:14 Ответить
Миколаїв! Красиве,величне місто!Скажи Миколаєве,чому навіть тепер,коли тебе ******** і нищать,жодна парафія московського пархату не порвала з УПЦМП,тобто з РПЦ?Невже й досі "руській мір" живе в твоїх миколаївців і цю пуповину не хоче обрізати?Ганьба!
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29.03.2022 11:30 Ответить
Не руській , а рускій !!! Величезна різниця , бо руський - від слова Русь. Такі самі помилки лунають на каналах інтер , 1+1 ... Не повторюйте за дурнями ...
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29.03.2022 13:46 Ответить
Та не сакралізуйте вже це неукраїнське слово русь...
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29.03.2022 14:10 Ответить
Перед усім , Русь - не московського походження ...
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29.03.2022 15:00 Ответить
Приймаю зауваження.Дякую
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30.03.2022 17:34 Ответить
Я правильно понял новость : ракетой в значительной мере уничтожено здание облгос(воен)администрации, но её глава Ким проспал сегодня и не пришёл в это время на работу, то есть ему повезло ?
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29.03.2022 13:03 Ответить
Да это ... чудо какое-то...
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29.03.2022 13:23 Ответить
Соупадєніє
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29.03.2022 13:26 Ответить
Підозріло,що КІм проспав в належний час і в належному місці.Військові також проспали захищати перешийок з Криму,зате не проспали розмінувати мости з Криму.Це що якійсь шухер чи лажа?
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29.03.2022 13:55 Ответить
 
 