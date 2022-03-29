В результате обстрела Николаева разрушена секция 9-этажного здания ОГА, 9 человек освобождены из-под завалов, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Войска РФ сегодня утром обстреляли девятиэтажное административное здание в Николаеве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро не такое доброе, но разбираемся, спасаем. Мерзавцы редкостные... дождались, пока выйдут люди на работу, ударили в жилое здание. А я проспал... Но повезло", - сказал он.

По словам Кима, сейчас идет спасательная операция.

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Как позже отметили в пресс-центре ГСЧС: "29 марта около 08:45 в г. Николаев в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажи, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам"

Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 ед. техники.

Позже Виталий Ким уточнил, что враг попал в здание Николаевской ОГА.

"Большинство чудом спаслись. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищут 8 гражданских людей и 3 военных.