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Момент влучання крилатої ракети в Миколаївську ОДА. ВIДЕО камер спостереження

Момент влучання крилатої ракети в приміщення Миколаївської ОДА зафіксували камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйновано секцію 9-поверхової будівлі ОДА, 9 осіб вивільнено з-під завалів, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28472) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+35
І не мрій. Нептуни створювались при Пороху, а це табу для клоуна
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29.03.2022 13:30
+34
Мені здається ,що розпочнеться після війни. Нажаль проспали ці 3 роки. А все могло б буть інакше.
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29.03.2022 13:28
+17
Ну раз волонтер намекает, то тогда конечно Украине не нужны свои противокоробельные ракеты. (сарказм)
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29.03.2022 13:41
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Я тут подумал, ведь чертежи нептунов и прочих плюшек никуда не делись. Что если сейчас полным ходом идет восстановление ракетостроения, да с использованием потенциала производственных мощностей дружественных стран?
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29.03.2022 13:22 Відповісти
это не реально
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29.03.2022 13:28 Відповісти
Мені здається ,що розпочнеться після війни. Нажаль проспали ці 3 роки. А все могло б буть інакше.
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29.03.2022 13:28 Відповісти
а не 8? в нормальной стране за год бы уже с конвейера можно было бы выпустить...
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29.03.2022 14:22 Відповісти
Как например? В какой стране за год баллистические ракеты выпустили?
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29.03.2022 14:33 Відповісти
да это реально в любой стране типа США, Великобритания, Турция и т.п.! и я не говорил о баллистических ракетах! вопрос был о ракетах малой дальности! нам бы и этого хватило! типа С400 комплексы выпустить, и Сапсаны... это не баллистика, а тактические ракеты! но этого бы хватило, чтобы кацапы свой грязный пятак к нам не сунули!!!
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Что то Турция уже лет 20 к этому идет. С-400 на ровном месте не родится. Лет 10 нашей оборонке нужно и хорошо денег. На выходе будет косплей совка из 80-х. Малой дальности ракеты такое себе. У нас расстояния с русликами ого-го. Нужны минимум оперативно-тактические комплексы на 1000 км.
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29.03.2022 20:03 Відповісти
в нормальной насколько? пришли убивать и уничтожать нацию, а ЗЭлохам все 8 лет войны было "перестать стрелять" и "голоСуем по приколу", и "хуже не будет"
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29.03.2022 16:10 Відповісти
ты в какой стране живешь? у нас 5 лет сначала шоколадное чмо все грабило, потом зеленое тоже нихрена не делало!!! а потом имеем то, что имеем
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29.03.2022 18:33 Відповісти
Андруша набутылочный, да ты прихуел При ком были созданы Нептун, Вільха, Стугна, Корсар и дальше по списку? При овоще наверное?
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29.03.2022 20:59 Відповісти
На тому що встиг зробити "шоколадне чмо" ми саме зараз ще воюємо. Ну ще значна допомога зброєю в більшості безкоштовно від країн НАТО, Великої Британії, Туреччини, Польщі та США, яким зелене чмо ще хамить і виставляє претензії що не так і не те. Ті ППО навколо Києва, та навколо АЕС зробив "шоколадне чмо" за свої особисті гроші. А Зелене чмо, шо купив за свої мільйони баксів? Нічого, не витратив навіть цента хоч на щось. Першим що зробивло зелене чмо, зламав ті радари ППО які "незаконно" на його думку вкрали у рашистів з складів зберігання. Як і ті прилади з танків які зараз не можуть знайти рашисти для своїх танків знятих с зберігання. Вони пусті. А от для покращення української армії зелене чмо взагалі нічого не зробив, за 3 роки не купив жодного шолома, жодного броніка, жодного тепловізора чи хочаб бінокля, все купляють небайдужі волонтери в супереч зеленому чмо, азе зелене чмо перед вже масштабною війною порізав зарплатню військовим і знизив її чисельність до рівня 2013р. Ті падли які у 2015 - 2018 році кричали, - чому "шоколадне чмо" не оголосить війну РФ? Якби тоді так зробили, то це ми б формально би напали на РФ і рашисти вже тоді почали бомбити нас ракетами в бомбами, вже тоді ввели б свої орди танків. Але навіть зараз ***** не хоче називати війну війною, каже "спецоперація".
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30.03.2022 00:33 Відповісти
Перечисли как чем мы воюем, сделанным при шоколадном ЧМО? Именно ПРОИЗВЕДЕННОМ при нем!
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30.03.2022 14:54 Відповісти
Якби цю зброю розробили б у 2010 при Януковичу, то можливо до 2016 її почали виробляти, якщо були б гроші. А так її перші зразки почали робити лише у 2018, а в 2019 припинили взагалі щось замовляти. Те що надходило від ВПК у 2019-2021р. було замовлено "баригою" якій "наживався на війні" у 2015-2018 роках. Це тільки кролики швидко робляться, складну зброю потрібно довго робити, а ще довше готуватись до виробництва. Вже мало хто пам'ятає, що трансмісію для танку Оплот, повинен був виготовляти кримській завод Фіолент, якій вже 8 років працює на збройні сили рашистів.
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30.03.2022 00:09 Відповісти
Але ж новенький асфальт з Криму до Херсона і від кордону РФ до Сум проклали! Колоні рашистів їхали по тим дорогам і не скаржились, були дуже задоволені їхали дуже швидко. А нові і відремонтовані мости на цих напрямках взагалі показали себе з кращого боку, раніше ледве пропускали по одній автівці в обидва боки та ледве витримували навантаження 5-10 тон, а після відновлення вже могли приймати одразу по 4 рашистські танки в 4 смуги, кожний по 30-40 тон.
Ну, а зброю нам чомусь повинні були надавати інші країни, якім чомусь це було більше потрібно ніж зеленій владі.
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29.03.2022 23:58 Відповісти
І не мрій. Нептуни створювались при Пороху, а це табу для клоуна
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29.03.2022 13:30 Відповісти
за 5 лет правления потроха их можно было не створювати, а заставити все узберіжжя! але потрох все тільки імітував! озброєення, боротьбу з корупцією та усе інше!
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Чё ты мелешь? Какое табу! Когда уже такие долбодятлы перестанут страну раскалывать!

Википедия:

23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-8 [8]

20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-9 [9] .

15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-10 [10] .

На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси https://ru.wikipedia.org/wiki/Tatra Tatra .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-11 [11]
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29.03.2022 19:26 Відповісти
И следом сократили состав и финансирование армии, закрыли ракетные программы.

Вплоть до вторжения орков 24.02 НЕ закупали бронежилеты и соляру для армии, постоянно отдыхали на курортах, посылали нах Запад и требовали "не нагнетать".
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Нахера эта брехня? Это все гуглится на раз-два!
Сгинь тварь рашистская!

Википедия:

Бюджет

3,7 млрд $ (2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-3 [3]
5,5 млрд $ (2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4]
9,7 млрд $ (2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-5 [5]
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29.03.2022 21:24 Відповісти
https://media.slovoidilo.ua/uploads/news/b81d90c923ccbfc71f1553bdfb69b774.png
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30.03.2022 01:20 Відповісти

https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/14/137281/chyselnist-zsu_ru_large.png
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30.03.2022 01:22 Відповісти
Так, той першій експериментальний зразок що виготовили при Пороху, і при Зе так довго не приймали на озброєння нарешті під кінець 20 року прийняли, але нічого так і не замовили. Покатали на параді і все. Лише на при кінці 21 року зробили замовлення, але грищі на це так і не перевели.
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30.03.2022 00:41 Відповісти
Мне пустые бездоказательные слова не интересны. Дайте пруф.
Я читал (сейчас уже не вспомню где), что до конца 2021 в армию поступил первый дивизион нептунов.
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30.03.2022 10:42 Відповісти
Ну раз волонтер намекает, то тогда конечно Украине не нужны свои противокоробельные ракеты. (сарказм)
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29.03.2022 13:41 Відповісти
.. а слепому тяжело что то увидеть! Вопрос только..как хе ты пишешь? Или за тебя пишут? Или транслируешь мнение одного **известного ** недоумка..волонтёра?
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29.03.2022 14:03 Відповісти
Арахамія здається професійний волонтер.
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29.03.2022 14:18 Відповісти
вот тут ты ничего по факту не увидел про Нептун, чучело зеленое?

https://www.youtube.com/watch?v=PBXn7CliKao
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29.03.2022 21:06 Відповісти
это тот волонтёр который из Воронежа, или уже тот, который из Абхазии?
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29.03.2022 13:46 Відповісти
тот который Повернись живий. Ему доверия как то побольше чем официальным мордам из укроборонпрома
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29.03.2022 13:57 Відповісти
то есть сейчас вы вместе с каким-то мифическим волонтёром "повернись живым" сейчас назвали Олега Петровича аферистом и казнокрадом?
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29.03.2022 15:30 Відповісти
у того хроника есть доступ к военной тайне и к госиспытания военного оружия?

схера у тебя к нему "доверия как то побольше"? он тебе отчитывался хоть раз о собранных деньгах? ты знаешь сколько в таких фондах воруется денег?
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29.03.2022 21:08 Відповісти
они заявляют что у них открытые списки что купили и почем. Лично я не проверял, кому надо, то может поискать. Есть ли у того хроника доступ к гостайне не знаю, но подозреваю что есть. Или хорошие отношения с теми, у кого есть доступ
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29.03.2022 22:19 Відповісти
А такой "известный волонтер", как Касьянов, считал, что нам и "Байрактары" не нужны. Давайте полагаться исключительно на мнения волонтеров (сарказм).
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29.03.2022 13:49 Відповісти
нет, не идет. Идут плановые работы (насколько они могут быть плановыми в состоянии активных военных действий) по строительству первого дивизиона, который должен был заступить на боевое дежурство в прошлом году. Но вмешался гудрон с шашлыками. И совершенно сейчас является тайной какая ситуация с шасси. А изготавливать актуаторы или двигатели для "нептунов" за нас никто не будет, да и не сможет.
А все производственные мощности "Луча" задействованы в основном на производство расходников - РК-3К, РК-2С и их ОФ модификаций ....
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29.03.2022 13:44 Відповісти
Первый дивизион был построен давно. Еще при Пасторе. Он годами проходил испытания и обкатку. В результате которой отказались от использования шасси КРАЗ. Но первый дивизион приняли на вооружение как есть. Вопрос был только в изготовлении к нему боекомплекта из 72 ракет. Вот тут вопрос, сколько же их по факту на начало войны успели изготовить.
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Вы видели его на парадах? И сколько машин построили?
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29.03.2022 15:25 Відповісти
или давайте пруф, или прекращайте *******.
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29.03.2022 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hxzaUmNERpU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
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29.03.2022 16:09 Відповісти
Я ошибся. Действительно. Передали не дивизион, а батарею. А это 3-6 пусковых. И комплект ракет пусковой и запасной.
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29.03.2022 16:11 Відповісти
Нет, вы снова ошиблись. Потому как 6 ПУ (и еще к ним 13 машин) - это и есть дивизион. А в наличии на самом деле одна ПУ (с которой было сделано несколько пусков возле Черного моря и в Житомирской области), одна транспортная машина и машина командного управления.
После сорванного и саботированного высшим политическим руководством страны ДОЗа в 2020 году, в начале 21-го года, не смотря на неполное финансирование заказа (был перечислен только авансовый платеж, которого недостаточно для завершения работ) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на предприятии уже начали работать над его созданием и планировали передать Минобороны первый дивизион в первом квартале 2022 года. Но денег вообще *** дали, потому что битум и майские шашлыки, и передача первого дивизиона в свете нынешнего вторжения превратилась в осенний мираж 22-года.
Не смотрите ролики всяких алин и снежан, которые о проблематике вопроса представления зелёного не имеют, и не видят разницы между "принят на вооружение", "находится в серийном производстве" и "встал на боевое дежурство". У нас только в конце этого января начались ходовые испытания всех систем ПУ на новом шасси Tatra Т815.
И если бы у нас был готов хотя бы один дивизион, подготовлен личный состав, отлажено программное обеспечение и система управления огнём, и накоплено хоть какое-то количество готовых Р-360, то нашим пограничника не пришлось бы посылать корабль на***, а просто "быков" получил бы в борт одну Р-360, клейстер мацква выловил бы оставшиеся на поверхности тушки, и ***** бы на базу. А остальные корыта не подходили бы к Одессе на дистанцию выстрела из артиллерийского орудия.
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29.03.2022 16:55 Відповісти
Ок. Я еще раз ошибся. Но к этой единственной пусковой должны были быть хотя бы 4 ракеты для комплекта? Или ее благополучно подставили под уничтожение при первом ударе?
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29.03.2022 17:16 Відповісти
Комплекс ПКР потому и называется "комплексом". Это даже не Д-30 "засунул снаряд и выстрелил", где всё тоже гораздо сложнее, чем это может себе представить далёкий от этого человек. Одна ПУ без всего остального - это не оружие. Это просто одна ПУ. И никто никуда ее не подставлял. Стоит в надёжном месте.
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29.03.2022 18:03 Відповісти
Ок. Значит, в состав батареи не вошли средства целеуказания и сделать хотя бы учебно-боевые пуски невозможно? Как же из нее делали пуски на полигоне?
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Ну есть один РКП. Целеуказание дали, расчёт в полурукопашную поколдовал, и пару ракет прилетело куда надо. Но это не боевое применение! Я даже не знаю, была ли на тот момент готовая штатная ТЗМ.
В общем, до осени про "нептуны" можете просто забыть. А если в нынешней ситуации мы что-то и узнаем о "Нептуне", то только после первого очевидного его применения. Пока можем асфальтом кидаться.
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29.03.2022 18:29 Відповісти
Понятно. Спасибо. Хотя все равно не понимаю. Одно дело пуск на 300 км - нет наведения, хотя американцы вроде делятся онлайн спутниковой разведкой, но ведь лоханки рашистов болтались на рейде Одессы неделями. Неужели и тут не было возможности на 40 км вжарить? Или политической воли ек?
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Не готова система для боевого применения - еще нет шасси, некуда громоздить пуско-зарядные и транспортные, не подготовлен личный состав и его достаточное количество, недообкатана система управления огнём, не интегрирован комплекс в общую систему целеуказания, и ещё дюжина разных причин .... Но главное - нет пока завершенного дивизиона, что бы последовательно решать проблемы. Возможно, мы даже не купили хотя бы первый десяток шасси на пол-дивизиона. Вообще, почитайте всю историю, начиная с 18-го года - узнаете много нового и интересного. Например, как, когда и благодаря кому появились первые актуаторы для Р-360 ... Избавление от иллюзий всегда идёт на пользу.
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Я с вами не спорю. Но ведь война требует нестандартных решений. Как говорилось в анекдоте. "Белые наступают, а у красных пулемет заглох. Комиссар спрашивает пулеметчика, в чем дело. Тот отвечает, что патроны кончились. Но вы же коммунист!! И пулемет опять застрочил."
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29.03.2022 20:07 Відповісти
на самом деле нестандартных решений у нас полно. Просто те, кто здесь пишет, как правило, не имеют (к счастью) никакой информации об этом.
А даже если кто-то что-то знает в своей узкой компетенции, то об этом на этой помойке писать не будет. Осинт-разведку никто не отменял.
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Спасибо. Удачи вам.
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30.03.2022 00:54 Відповісти
и Вам не хворать. И соблюдайте инфогигиену, и успехов в фактчекинге )
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30.03.2022 01:05 Відповісти
Так понимаю, что и Дан мы не увидим? Очень жаль, что не пропихнули поставку вовремя.
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30.03.2022 13:29 Відповісти
Дело в том, что 152-мм ложка дорога к обеду. Если мы в 20-21 гг тратили деньги на щебень от юзика и битум от рыгоровича вместо покупки "дан", то сейчас мы можем только их принять в качестве военной помощи. Поэтому чехам доцільніше их будет продать каким нибудь бедуинам, чем делать такие подарки. Да и для нас сомнительная перспектива видится в расширении парка 152мм. Что касается нашей "Богданы", то там во-первых, та же беда с шасси (выбор то ли краз, то ли татра), а во вторых, даже если сегодня александрочив станет резким милитаристом-артиллеристом, то производство стволов в прифронтовом Краматорске в ближайшие два года его оставшейся каденции - не совсем хорошая идея. А производство на ВО "Большевик" начали уничтожать еще при позднем кучме, успешно продолжили при ющенко (ему не до стволов было, это ж не пчеловодство), а при яныке "экспорт" этого оборудования в сторону питера завершился окончательно, и на месте цехов выросли моллы. Но я надеюсь, если доживу, увидеть лет через семь первый дивизион 155мм "Богдан" на колёсном шасси 8х8 Tatra T3-930-52M.
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30.03.2022 16:22 Відповісти
Да, пронюхали подготовку. Надеюсь, хоть поставками от МОРФа пере роются наши потери в артиллерии.
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30.03.2022 17:31 Відповісти
Небольшой приход трофейной буксируемой и самоходной артиллерии с початым уже ресурсом стволов не решает глобально проблемы необходимого уровня укомплектованности артиллерийских подразделений ВСУ. Это требует системного подхода в течение десяти лет минимум с учетом перехода на натовские калибры.
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30.03.2022 19:04 Відповісти
А туже Богдану нельзя проверить в работе по оркам? Вроде несколько сотен интересных снарядов для нее должно оставаться? А русские Мста-СМ2, захвачено минимум 3, тоже отстой?
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30.03.2022 19:26 Відповісти
Богдана у нас тоже вывозилась только на парад и на испытания. Прошлой весной на Ширлане полсотни боевых выстрелов на заводских испытаниях сделали, и на Алибее стреляли в декабре-январе на ведомственных испытаниях турецкими и чешскими боеприпасами. Ниче так летело на 42 км. Нашими снарядами на несколько км ближе. Могли бы в этом году поставить имеющиеся пару штук на обеспечение и включить первые дивизионы в ДОЗ. Возможно, это бы и в КрАЗ вдохнуло новую жизнь, и дало бы возможность использовать шасси КрАЗ-63221. Но ....
А Мста Как Мста. Обычная неповоротливая медленная САУ советского разлива. Они у нас тоже есть. Трофейные пополнят дивизионы. Дальность - те же 30 км, что и у Гиацинтов.
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30.03.2022 20:18 Відповісти
Побольше разбросанных на деревья кишок оккупантов. От нашей артиллерии. Будем ждать ленд-лиз серьезный.
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30.03.2022 22:14 Відповісти
про серьёзный узнаем только тогда, когда это уже не удастся скрывать дальше.
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30.03.2022 22:25 Відповісти
- "Дружественные страны" крупно обосрались, и очень боятся фюреру в немилость попасть.
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29.03.2022 14:37 Відповісти
Справа не в креслені, а в технологіях, технічному процесі, матеріалах, комплектації, фахівцях і обладнанні. Майже всі знають з чого складається автомобіль Тесла, рама, 4 колеса, електродвигун, акумулятори, кузов, але на колінках повторити складання Тесли навіть на 10% неможливо, маючи на руках всі креслення. Можна буде відновити складання Нептунів, Стугн, Вільх, лише через 3-5 років, якщо звісно вкласти в виробництво дуже великі гроші, знову зібрати хоча б кістяк колективу, ну і звісно якщо також відновлять своє виробництво іншу підприємства, які робили оптику, електроніку, матеріали, паливо та вибухівку. офісу все просрати легко, відновити дуже складно.
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29.03.2022 23:49 Відповісти

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29.03.2022 13:22 Відповісти
Ты еще живой? Скоро будешЬ мёртвый!
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29.03.2022 13:41 Відповісти
Кіму треба посміхатись з менш вартісних будівель! бо зруйнована 9 ти поверхівка ОДА занадто дорого коштує.
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29.03.2022 13:25 Відповісти
Это ж как бомбит у кацапов от Кима, что на здание потратили дорогую ракету!
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29.03.2022 13:31 Відповісти
думаете здание стоит дешевле ракеты?Ошибаетесь .
Это удар по престижу прежде всего ,особенно перед переговорами и рассказами ,что из 70 ракет долетело только 8
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29.03.2022 14:05 Відповісти
тупо запугивание, заодно хотят устарнить пиаР-фигуру, ибо Ким вдохновляет народ! пока Марченко воюет и отбрасывает оркостан от Херсона. пожелаем им удачи!!
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29.03.2022 16:13 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:36 Відповісти
Улыбка Кима доведет орков собравшихся в аэродроме Чернобаевкеи до инфаркта.
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29.03.2022 13:38 Відповісти
Кто запретил производстве Нептун Гром и прочих украинских ракет...найти не сложно....
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29.03.2022 13:46 Відповісти
вот просто нет слов , Ким, ты конечно чувак прикольный, все это здорово, но знаешь, эта ваша зеленая кодла , хреновы любители видосиков, вы *********** , в тебя не прилетело, а люди которые под завалами , как с ними быть, может ты их от туда достанешь и им видосик очередной замутшь ? ну это просто лютый трэш , сиди тихо и делай свое дело молча, по 50 раз всех предупреждают про то , что ничего не снимать и не рассказывать, и тут такой ******** Ким всем рассказывает какой он *********** герой , вот и ********** , сиди уже ровно , военные делают свое дело , и все что можно расскажут .
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29.03.2022 14:04 Відповісти
Злость.на всё и вся.!!!за все то время независимости Украины.уничтожали армию.служил 2 года .стыдно признаться за те 3 выстрела из АК за два года службы. начало 2000г. при Кучме. после этой войны у Украины обязан быть не железный купол ПВО а АЛМАЗНЫЙ с контрибуций от лаптеногих
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29.03.2022 14:26 Відповісти
Каґда ті разґаваріваєш на руцґам язіґє - то їх це цілком тішить. Ти Кім нічим не відрізняєшся від них.
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29.03.2022 14:28 Відповісти

срана кацапо-орда ! сраний рюзьгемiр !

щоб вони всi повиздихали.
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29.03.2022 15:12 Відповісти
Кіма хотіли вбити?
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29.03.2022 16:24 Відповісти
Если попадание ракеты было очень близко к кабинету Кима, то его однозначно хотели убить. Такая точность ракеты могла быть обеспечена предварительно установленным маячком наведения. Я бы проверил, кого из служащих администрации не было в это утро в здании, но кто должен был бы там быть. Особенно тех, кто бывал в кабинетах рядом с местом попадания ракеты, но кого не было в это утро на работе. Кто именно сегодня или вчера внезапно «заболел» или что-л подобное.
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29.03.2022 18:16 Відповісти
Зашел сюда...и вижу, что в Киеве и в западных областях народ попустило.....😀Началось привычное －порохоботы против зелеботов. Это как Инь и Янь, как единство и борьба противоположностей.😀
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30.03.2022 09:49 Відповісти
 
 