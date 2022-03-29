У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської

Вулицю Московську у Миколаєві перейменують на Маріупольську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Миколаєва Іван Смиренський.

"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - зазначив Смиренський.

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