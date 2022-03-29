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У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської

Вулицю Московську у Миколаєві перейменують на Маріупольську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Миколаєва Іван Смиренський.

"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - зазначив Смиренський.

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У Миколаєві зявиться Маріупольська вулиця замість Московської 01

Автор: 

Маріуполь (3226) Миколаїв (1799) перейменування (584) вулиця (77)


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Топ коментарі
+10
А шо,там до цього часу була мацковська вуляця???
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29.03.2022 19:32
+8
В нас московську ковбасу вже не виготовляють.
І сир кацапський зник.
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29.03.2022 19:37
+5
плюсую
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29.03.2022 19:35
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А шо,там до цього часу була мацковська вуляця???
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29.03.2022 19:32 Відповісти
Так була ж.
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29.03.2022 19:45 Відповісти
В Рівному Костромську ніяк не хочуть міняти
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29.03.2022 20:32 Відповісти
Підараси
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29.03.2022 21:03 Відповісти
В харкові захищали від московітів московський проспект...
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29.03.2022 20:32 Відповісти
Брифинг заместителя командира полка "Азов" по поводу ситуации в Мариуполе.
https://twitter.com/i/status/1508862282008338438
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29.03.2022 21:47 Відповісти
мацкву переименуем в Мариуполеград...
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29.03.2022 19:34 Відповісти
Московію у Підорашку.Ніяких "росій" ніколи не існувало.
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29.03.2022 19:40 Відповісти
Не бреши ... при их любимом дедушке ленине, месяца три существовало...
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29.03.2022 19:44 Відповісти
НЕ БРЕШИ.Ніяких актів про переназву Московського улусу Золотої Орди у "росію" НЕ БУЛО.Єдиний указ від ******* першого про переназву його улусу у Всеросію був датований 21 жовтня 1721 року ,а загарбані нею землі у Всеросійську (недо)імперію.Пєтруха перший ніколи не був імператором і самодєржцєм,а був самозванцем,бо титул ІМПЕРАТОРА можуть надати лише 2(дві) особи-Папа Римський та Вселенських Патріарх.Ні перший,ні другий цього не робили.А твій "дєдушка члєнін" взагалі ніхто.
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29.03.2022 20:13 Відповісти
В філію Чорнобаївки,й регулярно гатити
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29.03.2022 19:44 Відповісти
Да ... и правильней наверное будет мариуполебат...
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29.03.2022 19:47 Відповісти
плюсую
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29.03.2022 19:35 Відповісти
В нас московську ковбасу вже не виготовляють.
І сир кацапський зник.
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29.03.2022 19:37 Відповісти
Ковбаса буде "Кацапьоздівська". Доля домашніх тварин. З бичіх прутнів.
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29.03.2022 19:43 Відповісти
а мацкву переименуем в Азов
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29.03.2022 19:43 Відповісти
Кацапським духом смердить.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
Будуть тепер в нас свої справжні герої, справжні назви вулиць, а не якісь там «Леніна» чи «московська». Будуть справжні «Маріупольська», «Захисників Маріуполя» чи просто «Чорнобаївська». Думаю в містечко прикрасять такі назви.
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29.03.2022 20:07 Відповісти
для цього знадобилось 8 років війни?
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29.03.2022 20:07 Відповісти
Та нехай би ще 8 років була московська.А якщо серйозно то декомунізація залишилась тільки на бумазі.В Україні лишилось повно усілякого лайна накшалт заводу якогось там "Ілліча" (декілька штук) і "Октябрь". І це тільки в одному Маріуполі.
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29.03.2022 20:08 Відповісти
А це купа пастортів з мошканською мовою.
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29.03.2022 20:42 Відповісти
площа Бориса Джонсона має бути обов'язвово в Києві.
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29.03.2022 20:09 Відповісти
ДЕРОСИФІКАЦІЮ потрібно провести, в додаток до декомунізації.

Ненавиджу ці російські назви!
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29.03.2022 20:11 Відповісти
и много у вас там мокшанских улиц осталось...?
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Всі "Мацковські" вулиці слід перейменувати на Маріупільські.
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29.03.2022 20:40 Відповісти
100% . А сир "російський" - на "антиросійський" . З цими всіма свинособачими назвами треба було ще в 1991р покінчити .
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29.03.2022 21:02 Відповісти
Що характерно вулиця впирається у площу перед зруйнованою ОДА
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29.03.2022 20:40 Відповісти
Шкода , що розум приходить лише після трагедії . Чухались 30 років . Але все одно , краще пізно ніж ніколи .
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29.03.2022 20:58 Відповісти
у Конотопі є вулиця русская. повинна бути україська
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29.03.2022 21:51 Відповісти
 
 