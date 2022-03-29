У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської
Вулицю Московську у Миколаєві перейменують на Маріупольську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Миколаєва Іван Смиренський.
"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - зазначив Смиренський.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.03.2022 19:32
+8 Ksenia VB
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+5 Тетяна Тать
показати весь коментар29.03.2022 19:35
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І сир кацапський зник.
Ненавиджу ці російські назви!