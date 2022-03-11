УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8686 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 127 4
війна (56389) Латвія (857) перейменування (504) посольство РФ (314) Рига (30)

У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України

У Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

Таке рішення 10 березня ухвалили на позачерговому засіданні Ризької думи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Рішення про те, щоб перейменувати ділянку вулиці, ухвалено на підтримку героїчної боротьби українського народу проти воєнних дій Російської Федерації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах. ФОТОрепортаж

На перейменованій ділянці вулиці знаходиться посольство Російської Федерації у Латвії.

Тепер список ризьких центральних вулиць поповнить ще одна назва.

Департаменту міського розвитку доручено змінити адреси об'єктів, що знаходяться на вулиці Незалежності України, а Департамент благоустрою території Ризької думи має встановити нові вказівники з назвами вулиць та таблички.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.03.2022 08:36 Відповісти
та підец..як дуже радий
показати весь коментар
11.03.2022 08:38 Відповісти
Чудовий тролінг
показати весь коментар
11.03.2022 09:12 Відповісти
 
 