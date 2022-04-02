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Кількість жертв після обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36, загинула секретар Кіма

миколаїв

Кількість жертв в результаті ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 36. Під час бомбардування загинула секретар голови ОВА Віталія Кіма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Кіма.

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Тіло секретаря дістали в суботу, 2 квітня. Кім зазначив, що це остання жертва.

Також він додав, що в Миколаївській області з понеділка заборонять місцевим жителям забирати кинуту або пошкоджену техніку ворога і здавати її на металобрухт. Її використовуватимуть для потреб української армії.

Крім того, Кім анонсував створення спеціальних груп для опору російським окупаційним військам, які є на території Миколаївської області.

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Миколаїв (1794) обстріл (28263) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+13
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02.04.2022 19:29
+12
І ця падла ще щось там бовкала, що орки думали що він там знаходиться. Піарився відосиками на крові. Реально областю керує не він, а військова адміністрація на чолі з генералом.
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02.04.2022 19:27
+11
Кім просто дурачок вийобував--. Думав що ракети в його сторону не полетять. Жаль. що через його стібон потерпіли невинні люди.
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02.04.2022 19:18
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Пріорітетна ціль, чому не була організована дистанційна робота або не передислоковано службовців до сховищ?
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02.04.2022 19:04 Відповісти
я вначале тоже повелся на этого рапиареного корейца... теперь видно цену его видосикам
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02.04.2022 19:11 Відповісти
он просто мудак - взял и подставил своих людей а сам в это время ночевал в своем бункере - еще и улыбается после обстрелов на своих видосиках
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02.04.2022 20:54 Відповісти
Кім...да прибуде з тобою сила силенна яка знищить орків.БОГ вам в поміч.
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02.04.2022 19:11 Відповісти
Тільки якого хрєна люди були на робочих місцях, а не на удальонці!???!
Тіктокєру айкосів було шкода, а не людей!
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02.04.2022 20:37 Відповісти
Кім просто дурачок вийобував--. Думав що ракети в його сторону не полетять. Жаль. що через його стібон потерпіли невинні люди.
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02.04.2022 19:18 Відповісти
что? потерпiли ? они погибли - а не потерпiли ..
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02.04.2022 20:55 Відповісти
І ця падла ще щось там бовкала, що орки думали що він там знаходиться. Піарився відосиками на крові. Реально областю керує не він, а військова адміністрація на чолі з генералом.
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02.04.2022 19:27 Відповісти
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02.04.2022 19:29 Відповісти
Тогда почему этот генерал допустил, что воины спали в казарме, когда их накрыли ракетами?
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02.04.2022 21:43 Відповісти
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02.04.2022 19:27 Відповісти
Це па**о самозакохане і розпіарене вже більше не збирає під час війни усіх працівників в ОДА???? А то ж як це не на робочому місці. Урод!
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02.04.2022 19:51 Відповісти
Ким приарщик, но виновата рашка, да эти люди должны были думать чем сидеть в опасном обьекте
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03.04.2022 02:55 Відповісти
 
 