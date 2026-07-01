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Новости Расследование военных преступлений РФ
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Убийство судмедэксперта Федора Здебского и замученный до смерти предприниматель в Изюме: трое оккупантов получили приговоры

Оккупанты получили приговоры за убийство судмедэксперта Здебского

Суд вынес приговоры трем российским оккупантам, которые во время захвата Изюма убили 70-летнего судебно-медицинского эксперта Федора Здебского и замучили местного предпринимателя. Один из военнослужащих получил пожизненное заключение, еще двое - по 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину трех российских оккупантов, которые во время захвата Изюма убивали местных жителей за проукраинскую позицию.

Убийство судмедэксперта в Изюме

Один из осужденных - российский военнослужащий, командир боевой машины 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии ВС РФ.

В мае 2022 года он пришел в патологоанатомическое отделение больницы в Изюме. Там находился 70-летний судебно-медицинский эксперт Федор Здебский.

После начала полномасштабного вторжения он остался в городе и помогал оформлять документы для семей погибших украинских защитников.

Когда российский военный назвался "племянником Кадырова", Федор Здебский открыто сказал ему: "Кто вас сюда звал? Вас здесь никто не ждал".

После этого оккупант убил его.

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Замучили до смерти предпринимателя в Изюме

Прокуроры также доказали причастность этого же российского военного к еще одному убийству. Вместе с двумя боевиками "ЛНР" он похитил 57-летнего местного предпринимателя, незаконно удерживал его, пытал, а впоследствии убил. Мужчину похоронили под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме.

За нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, российский военнослужащий приговорен к пожизненному лишению свободы.

Двоих боевиков "ЛНР" приговорили к 15 годам лишения свободы. Прокуратура не согласна с таким наказанием и готовит апелляцию - будет настаивать на пожизненном заключении.

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"Это еще один приговор за преступления оккупантов против мирных жителей в Харьковской области.
Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается", - подчеркнули в прокуратуре.

Автор: 

армия РФ (23197) приговор (1335) пытки (939) Изюм (307) Офис Генпрокурора (3185) Харьковская область (2868) Изюмский район (243)
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