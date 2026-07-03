СБУ и ОГП начали производство против начальника Генштаба РФ Герасимова за военные преступления

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное дело по фактам военных преступлений начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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По данным следствия, российский генерал непосредственно причастен к организации массированных ракетно-авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности к воздушной атаке на Киев и Киевскую область 2 июля.

В результате этого обстрела погибли и пострадали мирные жители, а также были разрушены и повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

Следствие устанавливает роль Герасимова в организации ударов

По информации СБУ, по указаниям Герасимова подчиненные ему подразделения планируют, готовят и осуществляют воздушные удары по территории Украины с применением стратегической авиации, ракетоносных кораблей, оперативно-тактических ракетных комплексов, а также ракет типов "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон" и ударных беспилотников типа Shahed/"Герань".

В спецслужбе подчеркивают, что систематические атаки России на гражданские объекты являются прямым нарушением статей 51 и 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Герасимова подозревают в нарушении законов и обычаев войны

На основании собранных доказательств следователи СБУ проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказов о совершении таких действий.

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