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"Сигнализировал, что просто продаю овощи": мужчина, выживший в Херсоне, рассказал об охоте российского дрона. ВИДЕО
Мужчина, выживший в Херсоне после удара российского дрона, рассказал о подробностях инцидента. Он дал понять оператору БПЛА, что просто продает овощи, однако российские оккупанты, управлявшие дроном в режиме реального времени, устроили охоту на мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бутусов плюс".
Детали атаки на гражданского продавца
Юрий рассказал, что утром приехал в Херсон продавать овощи. Рядом была жена. Они только начали раскладывать товар, когда над ними завис российский беспилотник.
Женщина успела убежать. А за мужчиной дрон начал настоящую охоту. Около минуты он кружил вокруг машины. Оператор прекрасно видел, что его цель - мирный человек.
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