"Сафари" против мирных жителей в Херсоне должно прекратиться, - Зеленский об охоте БПЛА РФ на безоружного продавца
Сегодня многих шокировало очередное видео "сафари", которое ведут россияне с помощью дронов против людей в Херсоне.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Удар по продавцу в Херсоне и цинизм оккупантов
Он напомнил, что российский дрон целенаправленно выслеживал мужчину, который продавал овощи в Херсоне, а затем взорвался рядом с ним.
"Россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не сожалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми. Мужчина был ранен взрывом. Ежедневно россияне устраивают такие "сафари" на обычных людей в Херсоне", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркивает, что мир должен это видеть.
Призыв к мировому сообществу и гарантии безопасности
"Должен быть виден каждый факт того, что Россия сошла с ума, и каждый факт того, что российские военные наслаждаются убийствами и издевательствами над людьми. Без давления на Россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом. Нужно и впредь оставаться решительными, чтобы защищать жизнь. Нужно так действовать и так поддерживать жизнь, чтобы Россия была вынуждена действительно задуматься о мире, а не о том, как увеличить дальность своих дронов", - отмечает Зеленский.
По его словам, российское "сафари" против людей должно остановиться в Украине и ни в коем случае не должно распространиться на другие страны.
"Финляндия и Казахстан, страны Балтии и Польша, страны Южного Кавказа, а также Румыния и Молдова - всем стоит сотрудничать, чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война подошла к концу. Мир нужен, а значит - сотрудничество всех в мире, кто по-настоящему ценит мир. Спасибо каждому, кто помогает Украине!", - подытожил глава государства.
Что предшествовало?
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Зеленский, а кому ты это сказал?
Такое мы должны тебе сказать, чтобы ты действовал, а не разговаривал с пустотой перед камерами.