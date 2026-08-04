"Сафари" против мирных жителей в Херсоне должно прекратиться, - Зеленский об охоте БПЛА РФ на безоружного продавца

Сегодня многих шокировало очередное видео "сафари", которое ведут россияне с помощью дронов против людей в Херсоне.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по продавцу в Херсоне и цинизм оккупантов

Он напомнил, что российский дрон целенаправленно выслеживал мужчину, который продавал овощи в Херсоне, а затем взорвался рядом с ним.

"Россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не сожалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми. Мужчина был ранен взрывом. Ежедневно россияне устраивают такие "сафари" на обычных людей в Херсоне", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что мир должен это видеть.

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Призыв к мировому сообществу и гарантии безопасности

"Должен быть виден каждый факт того, что Россия сошла с ума, и каждый факт того, что российские военные наслаждаются убийствами и издевательствами над людьми. Без давления на Россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом. Нужно и впредь оставаться решительными, чтобы защищать жизнь. Нужно так действовать и так поддерживать жизнь, чтобы Россия была вынуждена действительно задуматься о мире, а не о том, как увеличить дальность своих дронов", - отмечает Зеленский.

По его словам, российское "сафари" против людей должно остановиться в Украине и ни в коем случае не должно распространиться на другие страны.

"Финляндия и Казахстан, страны Балтии и Польша, страны Южного Кавказа, а также Румыния и Молдова - всем стоит сотрудничать, чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война подошла к концу. Мир нужен, а значит - сотрудничество всех в мире, кто по-настоящему ценит мир. Спасибо каждому, кто помогает Украине!", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ устроили охоту с помощью дрона на безоружного продавца на рынке в Херсоне.

Сибига призвал мир к международному правосудию после публикации видео.

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