Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об освобождении трёх сотрудников миссии, которых незаконно удерживает РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с делегацией постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ призвал активизировать усилия для скорейшего освобождения трех украинских сотрудников миссии, которых незаконно удерживает Россия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
Освобождение пленных как вопрос чести
По словам Сибиги, в программе визита делегации предусмотрена встреча с родственниками удерживаемых украинцев. Он подчеркнул, что их возвращение должно стать принципиальной задачей.
"Для меня особенно важно, что одной из встреч в рамках трехдневной программы делегации из Вены станет встреча именно с родственниками наших трех ребят. Их освобождение — дело чести для ОБСЕ", — отметил министр.
Речь идет о Вадиме Голде, Максиме Петрове и Дмитрии Шабанове. Они были захвачены после начала полномасштабного вторжения и до сих пор находятся в незаконном плену.
Механизмы ОБСЕ и фиксация преступлений
Во время встречи Сибига также подчеркнул важность использования всех доступных инструментов ОБСЕ, которые не могут быть заблокированы Россией. Это касается, в частности, защиты прав человека и документирования военных преступлений.
Заместитель министра Марьяна Беца отметила, что работа независимых экспертов в рамках Московского механизма и отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека подтверждают способность организации фиксировать масштабные нарушения международного гуманитарного права.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что делегация постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ находится в Украине с визитом солидарности с 20 по 23 июля. Участники подтвердили намерение и в дальнейшем применять механизмы организации для поддержки Украины и реагирования на последствия российской агрессии.
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