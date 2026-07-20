Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об освобождении трёх сотрудников миссии, которых незаконно удерживает РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с делегацией постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ призвал активизировать усилия для скорейшего освобождения трех украинских сотрудников миссии, которых незаконно удерживает Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

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Освобождение пленных как вопрос чести

По словам Сибиги, в программе визита делегации предусмотрена встреча с родственниками удерживаемых украинцев. Он подчеркнул, что их возвращение должно стать принципиальной задачей.

"Для меня особенно важно, что одной из встреч в рамках трехдневной программы делегации из Вены станет встреча именно с родственниками наших трех ребят. Их освобождение — дело чести для ОБСЕ", — отметил министр.

Речь идет о Вадиме Голде, Максиме Петрове и Дмитрии Шабанове. Они были захвачены после начала полномасштабного вторжения и до сих пор находятся в незаконном плену.

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Механизмы ОБСЕ и фиксация преступлений

Во время встречи Сибига также подчеркнул важность использования всех доступных инструментов ОБСЕ, которые не могут быть заблокированы Россией. Это касается, в частности, защиты прав человека и документирования военных преступлений.

Заместитель министра Марьяна Беца отметила, что работа независимых экспертов в рамках Московского механизма и отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека подтверждают способность организации фиксировать масштабные нарушения международного гуманитарного права.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что делегация постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ находится в Украине с визитом солидарности с 20 по 23 июля. Участники подтвердили намерение и в дальнейшем применять механизмы организации для поддержки Украины и реагирования на последствия российской агрессии.