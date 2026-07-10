Милитаризация Россией украинских детей является преступлением против человечности, — ОБСЕ

Московский механизм ОБСЕ признал индоктринацию и милитаризацию украинских детей со стороны России преступлением против человечности.

Об этом говорится в отчете "О возможных нарушениях и злоупотреблениях международным гуманитарным правом, правом в сфере прав человека и уголовным правом, связанных с милитаризацией и индоктринацией украинских детей Российской Федерацией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики.

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В частности, в документе отмечается, что действия РФ в отношении украинских детей представляют собой четко спланированную систему уничтожения украинской идентичности.

Миссия пришла к выводу, что систематическая индоктринация и милитаризация детей могут квалифицироваться как преступление против человечности в форме преследования по дискриминационным признакам, а отдельные случаи — пытки и незаконная депортация — содержат признаки военных преступлений.

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Депортация детей

Кроме того, эксперты отмечают, что принудительные перемещения и депортации украинских детей остаются одними из самых тяжких задокументированных нарушений этой войны.

Согласно данным Bring Kids Back UA, на данный момент идентифицировано 20 610 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.

Независимые эксперты ОБСЕ пришли к выводу, что после депортации в РФ украинских детей часто устраивали в приемные семьи или усыновляли в соответствии с российским законодательством. Это является нарушением норм Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка.

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